網球／排名擠下納達爾 梅德維夫創紀錄

從2005年7月開始，男子網壇前2名就被塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）壟斷，直到今天才終於出現新面孔，俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）在馬賽公開賽奪冠，世界排名也正式擠下納達爾，來到生涯新高第2位。

由於納達爾澳網後就沒再出賽，梅德維夫就算馬賽沒奪冠，排名也能「超車」，不過他用最完美的方式證明世界第2的身手，決賽以6：4、6：7（4：7）、6：4拍下法國對手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），他笑說早已知道不論如何，排名都會第2，奪冠也不會改變這項事實，「但在星期一成為世界第2前，我贏下一座冠軍，這讓我更有自信。」

梅德維夫上月打進生涯第一次澳網決賽，儘管跨季20連勝之旅被衛冕軍約克維奇終結，鹿特丹又意外爆冷出局，馬賽就重振旗鼓，迎接生涯第10座巡迴賽金盃，加上排名創新高，堪稱「十全十美」。

「我非常開心數字來到10，雙位數，這是我還是小孩時的夢想。」梅德維夫提到，10是很棒的數字，自己也會再尋求更多座金盃，10座冠軍都是在硬地打下的他說：「我真的很喜歡打硬地球場，感覺這是最適合我的場地。」