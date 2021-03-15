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柔道／國手重大車禍 體育署：是否酒駕待警方調查

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國訓中心提供選手訓練場地。 國訓中心提供
國訓中心提供選手訓練場地。 國訓中心提供

杭州亞運柔道培訓隊國手楊宇潔今天凌晨駕車在東海岸發生重大車禍，酒測值測出達每公升0.55毫克，體育署表示是否酒駕將等警方調查結果確定後，依國訓中心「國家運動訓練中心培（集）訓隊教練選手管理要點」辦理。

「國家運動訓練中心培（集）訓隊教練選手管理要點」中的選手懲處第7點，「行為不檢，違法或有破壞團體和諧等情事者」將予以退訓。

體育署表示，車禍中共有6人，楊宇潔目前是2022年杭州亞運柔道培訓隊選手，其餘5名則為台東地區大學或高中學生。

楊宇潔是請假返回母校上課，選手送醫後，經國訓中心致電選手母親了解，該名選手為四肢挫傷，現正留院觀察中。

事發後教育部體育署已即時請台東大學柔道教練轉達關心之意，並就需要協助之處，請教練隨時轉知。國訓中心將儘速派員赴選手所在醫院探視選手。體育署與國訓中心將賡續透過教練會議等管道，強化宣導教練與選手務必遵守相關交通規範，注重自身安全。

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