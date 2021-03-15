撞球／納2030亞運正式項目 柯秉中盼為台灣爭金

撞球可望納入2030年卡達杜哈亞運，台灣撞球名將柯秉中聽聞消息後，既開心又期待，他今天表示，將做好參賽準備，希望能為台灣拿下金牌。

撞球在1998年亞運成為正式項目，台灣自1998年起，連續4屆在亞運的撞球項目都有斬獲，每屆至少1面金牌起跳，累計斬獲8金、5銀、8銅，亞運後來在2014年取消撞球項目。

2030年亞運將在卡達杜哈舉行，亞洲撞球協會（ACBS）在官網宣布，2030亞運將納入撞球項目，撞球未來有機會為台灣在亞運爭取更多獎牌。

現年25歲的台灣撞球名將柯秉中，目前在世界花式撞球協會世界排名，高居世界第一，過去曾參加2010年亞運國手選拔，但未能選上正式代表隊，也讓他感到遺憾。

面對撞球將回歸亞運，柯秉中表示，「當然很開心、很期待」，會做好參賽準備，若有機會代表台灣出賽，希望能為台灣拿下金牌。