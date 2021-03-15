UBA名校健行也學運動賽事分析 劉孟竹：多元發展有助益

健行科大籃球隊近年是UBA大專籃球聯賽的霸主，過去4年勇奪3冠，今年更要挑戰3連霸，目前球隊積極訓練，備戰下周在小巨蛋的決賽。

健行總教練劉孟竹也很關心運動員的未來發展，他表示，健行球員很幸運，近年我們都有拿下前兩名，根據規定，可以向體育署申請專業教練證照，提供球員職涯更多的選擇。健行科大的各系所也都有培育第二專長，協助考取各類型的證照，未來也可以選擇學校相關企業，或校友會的相關產業任職，開創嶄新人生。

台灣優質私立大學健行科技大學行銷與流通管理系去年成立運動行銷組，並積極推動跨領域課程，特別與中華民國運動賽事分析師協會合作，結合多名業界師資，與系上老師進行交流，收穫滿滿。

健行行銷與流通管理系系主任薛哲夫表示：「學校去年成立第一屆運動行銷組，我們整合系上教授行銷與管理領域的專長，同時積極與業界進行產學合作，給學生多方面的課程，替未來職場鋪路，廣受好評。」

本次中華民國運動賽事分析師協會請來多名資深講師，包括熱血主播丁元凱，擁有多年分析師經驗的廖子皓，還有昔日博彩公司操盤手胡彥博，針對運動大數據分析、運動行銷、運動經紀人等多元面相授課，與行銷與流通管理系的專業，激起火花。

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示：「本會巡迴校園推廣課程，主要合作的單位都是以運休系及企管系為主。本次首度與行銷流通管理科系合作，特別針對該系的專業領域，增設一門運動行銷與運動經濟的專業領域分享。」

張宏韶說：「希望能將運動分析大數據與系上專業科目結合，使與會的老師瞭解如何將本身的專業領域與另一塊領域的專業結合，讓老師能學習到新的專業，未來可以有更多的學生能瞭解運動數據大未來的趨勢。」

健行近年許多球員都已活躍在職業賽場，包括簡佑哲、黃泓瀚，以及今年在夢想家打出身價的林俊吉。今年主力球員謝亞軒、朱雲豪也都是各職業球團鎖定的熱門人選。

劉孟竹說，當然希望我們球隊人人都能站上職業舞台，但若無法擠進職業窄門，健行科大的各系所也都有培育第二專長，協助考取各類型的證照，未來也可以選擇學校相關企業，或校友會的相關產業任職，開創嶄新人生。

UBA名校健行也學運動賽事分析。 中華民國運動賽事分析師協會提供

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