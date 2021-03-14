日本東奧開放進場觀眾數 傳5成或2萬人上限方案

日本東京奧運及帕運受到疫情影響，目前還沒有決定如何處理觀眾進場問題。不過，日媒報導，目前傳出一項方案，是以場館容納人數的5成，或大型場館以2萬人作為上限。

日本產經新聞報導，不僅一位日本政府及東奧組織委員會相關人士透露，目前傳出其中一項方案，是以場館容納人數的5成，或大型場館的2萬人作為上限；但如果境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有改善的話，也將准許大型場館超過2萬人、直到5成上限為止的人數進場。

日本東奧暨帕運組織委員會原則上將在4月宣布基準，並遵循目前日本政府在境內實施的比賽場館入場限制。

國際奧林匹克委員會（IOC）內部有人認為，決定開放多少觀眾進場的時間點應延到5月後，不過，東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子認為，各業界的聲音都希望能及早公布，所以仍依原訂時程在4月公布相關基準。

東奧暨帕運組織委員會幹部說，5月以後配合疫情發展，將隨時彈性變更方針。

日本政府2月曾公布一份有關大型活動入場人數限制的指導方針，裡面針對「緊急事態宣言」解除後，設置約一個月的過渡措施期間，只要不超過場館容納人數的50%，最多可允許一萬人進場；而待政府等單位進行觀眾退場時的實證調查後，最多可以增加到2萬人。

目前仍處於「緊急事態宣言」期間的首都圈1都3縣，如果如期在3月21日解除宣言，要判斷觀眾進場人數上限的4月，就很可能落在宣言解除後的過渡措施期間，東奧組織委員會目前的方針是適用過渡措施期間的觀眾進場人數上限基準。

但如果東奧組織委員會進行判斷的時期是在過渡措施期間結束後的話，將可更加提高進場人數上限，大型場館更有可能接受容納人數5成的觀眾進場。

只不過，如果碰到日本境內疫情再度擴大的話，還是有可能採取嚴格的入場限制，甚至完全不開放觀眾進場的閉門賽事。