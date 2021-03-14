跆拳道／草莓盃品勢錦標賽 小選手萌翻苗栗

結合運動與觀光的全國草莓盃跆拳道品勢錦標賽，今在苗栗巨蛋體育館熱鬧舉行，參賽選手以幼童組為大宗，架勢十足外，又增添可愛氣息，賽後還可享用大湖草莓，揮灑汗水後，名符其實地享用「甜美的果實」。

草莓盃開辦至今，已邁入第25年，競賽項目涵蓋對練、品勢與電子競速，今年舉辦品勢與電子競速，組別涵蓋國小低年級到國、高中組，有15縣市200多個單位及超過1000位選手報名。

經多年推廣，草莓盃成為國內除路跑活動外，能結合在地特色農產品舉辦的體育活動，並為各道館、學校與代表隊磨練新兵的最佳舞台，不少國手過去在啟蒙階段時，也參加過此賽事。

2018年雅加達亞運國手、2019年拿坡里世大運獲得兩面銀牌的陳柏凱，昔日是草莓盃選手，如今也帶著子弟兵來參賽，他說因為有競爭氛圍，但又比較沒壓力，很適合基層選手與會。

陳柏凱指出，草莓盃是體育賽事結合推展觀光，對小朋友來說，參賽具有鼓勵性質，很受家長歡迎，因此規模向來不小，「因為是單一場次，我讓選手參加他們不擅長的型場去歷練。」

而陳柏凱的亞運隊友，締造同年在世錦賽、亞錦賽雙金紀錄的陳湘婷，也帶領楊梅高中的選手到苗栗出賽，她回憶說，以前的草莓盃在草地上比賽，然後比完就去採草莓，是很特別的體驗。

「比賽比較適合初學者，或者較無經驗的選手。」陳湘婷表示，草莓盃對選手累積經驗的很有助益，希望子弟兵在這樣的盃賽磨練，逐漸習慣競賽的強度。