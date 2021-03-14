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彰化青年籃球隊今天甄選 黑豹阿巴西將現身
彰化縣青年籃球隊今年將成軍，3月14日下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，報名參加測試的球員有「世新黑豹」阿巴西、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將，現場開放參觀，民眾可到場為選手加油打氣。
彰化縣青年籃球隊今天的甄選測試會從下午2點到5點，將由中華民國籃球協會理事長、彰化縣議會議長謝典林，與彰化高中籃球隊教練蔡宗儒、成功高中籃球隊教練張銘峰等人擔任測試官，希望為彰化組起實力堅強的青年籃球隊，為彰化爭光，愛好籃球的民眾也可到場觀摩，一睹青年球星丰采。
世大運培訓選手「世新黑豹」阿巴西在台灣發展多年，正在辦理入籍彰化縣，要成為「正港台灣人」，今天也將參加彰化縣青年籃球隊甄選，引起囑目。
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