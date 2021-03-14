快訊

飲食如常體重卻仍往上飆升？ 8種食物加速新陳代謝

控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 他公布第一波證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化青年籃球隊今天甄選 黑豹阿巴西將現身

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣青年籃球隊今天下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，報名參加測試的球員有「世新黑豹」阿巴西（右一）、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將。圖／彰化縣青年籃球隊提供
彰化縣青年籃球隊今天下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，報名參加測試的球員有「世新黑豹」阿巴西（右一）、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將。圖／彰化縣青年籃球隊提供

彰化縣青年籃球隊今年將成軍，3月14日下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，報名參加測試的球員有「世新黑豹」阿巴西、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將，現場開放參觀，民眾可到場為選手加油打氣。

彰化縣青年籃球隊今天的甄選測試會從下午2點到5點，將由中華民國籃球協會理事長、彰化縣議會議長謝典林，與彰化高中籃球隊教練蔡宗儒、成功高中籃球隊教練張銘峰等人擔任測試官，希望為彰化組起實力堅強的青年籃球隊，為彰化爭光，愛好籃球的民眾也可到場觀摩，一睹青年球星丰采。

世大運培訓選手「世新黑豹」阿巴西在台灣發展多年，正在辦理入籍彰化縣，要成為「正港台灣人」，今天也將參加彰化縣青年籃球隊甄選，引起囑目。

彰化縣青年籃球隊今天下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，「世新黑豹」阿巴西（如圖）、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將報名參加測試。圖／彰化縣青年籃球隊提供
彰化縣青年籃球隊今天下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，「世新黑豹」阿巴西（如圖）、中華隊白隊國手藍少甫等全國大專籃球聯賽等知名戰將報名參加測試。圖／彰化縣青年籃球隊提供

成功高中 中華隊

延伸閱讀

禁止「蓋缺」 彰化國中未來詳實提報教師缺額

從木棉花道到夜景餐廳 彰化推情人節旅遊攻略

UBA／四強再戰義守派「美國隊」 世新最後武器熱機完畢

UBA／阿巴西、伊波卡輪番轟炸 世新趕搭小巨蛋末班車

相關新聞

桌球／林昀儒、鄭怡靜連兩站稱霸

上周在WTT挑戰賽卡達站奪下混雙冠軍，並衝上世界排名第一的我國桌球混雙組合林昀儒／鄭怡靜，昨天在卡達球星挑戰賽中於冠軍賽...

彰化青年籃球隊今天甄選 黑豹阿巴西將現身

彰化縣青年籃球隊今年將成軍，3月14日下午2點起將在彰化縣立成功高中體育館舉行球員甄選測試會，報名參加測試的球員有「世新...

足球／安聯小小世界盃開跑 設公益列車回饋偏鄉

由安聯人壽冠名贊助的「2021安聯小小世界盃」，去年因疫情影響停辦一年後今年確定復辦，設有U6、U8、U10、U12、U...

高球／TPGA公開賽最終回 洪健堯猛抓7鳥逆轉奪冠

台灣職業高球好手洪健堯今天在肇喜登峰巡迴賽─TPGA公開賽最後一輪上演逆轉秀，他全場猛抓7鳥無柏忌，打出平場地紀錄的65...

桌球／逆轉南韓組合 林昀儒、鄭怡靜連兩周奪冠

靠上周在WTT挑戰賽卡達站奪冠衝上混雙世界第一名的我國桌球搭擋林昀儒／鄭怡靜，本周繼續在卡達征戰且再度闖進混雙冠軍賽，在...

網球／去年陷入家暴疑雲 德國金童澤瑞夫喜獲麟兒

德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒，他的模特兒前女友帕蒂亞（Brenda Patea）昨(12)日在IG上宣布產下女兒，也計畫將獨立扶養孩子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。