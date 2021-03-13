足球／安聯小小世界盃開跑 設公益列車回饋偏鄉

由安聯人壽冠名贊助的「2021安聯小小世界盃」，去年因疫情影響停辦一年後今年確定復辦，設有U6、U8、U10、U12、U15等5個組別，並於即日起採取網路報名，預賽將採取分組循環賽及淘汰賽制，總決賽將暫定於7月17、18二天於台北田徑場爭奪金盃。總決賽仿照世界盃足球賽模式，冠軍隊除了可在重金打造的金盃上鑄上球隊名稱，安聯人壽更提供名額給U15前3名隊伍，讓有潛力、表現傑出的小選手們出國前往東南亞國家及德國受訓。

「安聯小小世界盃」今年邁入第8年，去年因疫情停辦，從2013年第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍高達1108隊，增長率達到百分之431；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，培養出極具潛力的未來之星。

主要贊助商安聯人壽指出，「安聯小世足」舉辦8年來已培育出不少優秀足球人才，如第一屆參加印尼峇厘島足球夏令營的林偉傑、曾參加過2014慕尼黑、2016峇里島安聯訓練營的「高校怪物」吳彥澍等。

經過審核通過獲選的小將可享食宿機票全免外，還能接受歐洲足球勁旅教練團的專業級特訓，並與來自全球各地同樣喜愛足球的青少年用球技互相交流，獲得親眼目睹世界級足球巨星風采的機會，還能前往觀賞歐洲足球豪門拜仁慕尼黑隊的主場球賽。

為了能造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童，今年安聯人壽增設「公益列車足球體驗營」，預計前往澎湖、台東、宜蘭、馬祖四個縣市的偏遠鄉鎮，並結合迷你足球協會的力量除了贈送球具之外，也將指導在地對足球有興趣的學童，期望能促進幼兒足球發展外也同時體現安聯人壽在地關懷的企業理念。

而列為首站的澎湖，縣長賴峰偉也為當地學童帶來大禮，除了協助澎南國中改建人工草皮足球場之外，也允諾用最短的時間積極推廣足球為澎湖主要運動項目，讓澎湖學子登上台灣職業聯賽舞台。