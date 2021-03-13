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桌球／逆轉南韓組合 林昀儒、鄭怡靜連兩周奪冠

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桌球／逆轉南韓組合 林昀儒、鄭怡靜連兩周奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
鄭怡靜（左）和林昀儒連續兩周在卡達奪冠。 圖／國訓中心提供(資料照)
鄭怡靜（左）和林昀儒連續兩周在卡達奪冠。 圖／國訓中心提供(資料照)

靠上周在WTT挑戰賽卡達站奪冠衝上混雙世界第一名的我國桌球搭擋林昀儒鄭怡靜，本周繼續在卡達征戰且再度闖進混雙冠軍賽，在今天對上南韓組合李尚洙／田志希的比賽中，最終林昀儒／鄭怡靜以10：12、11：8、11：9、11：6逆轉勝出，連續兩周在卡達奪冠。

林昀儒／鄭怡靜與世界排名第5名的李尚洙／田志希曾在2019年的德國公開賽中碰頭，當時由林昀儒／鄭怡靜以直落三勝出，不過今天雙方再度交手卻陷入苦戰。

首局雙方在一路拉鋸下，由李尚洙／田志希以12：10先下一城，不過第二局林昀儒／鄭怡靜在一度落後的情況下於局末翻盤，以11：8將戰局扳平，第三局兩組人馬的拉鋸愈演愈烈，林昀儒／鄭怡靜在一度2：4落後的情況下再度上演逆轉秀，以11：9再下一城，反倒取得局數2：1領先。

聽牌的林昀儒／鄭怡靜在第四局趁勝追擊，在2：2後打出一波5：0的攻勢拉大差距，儘管李尚洙／田志希在局中試圖反撲，但最終林昀儒／鄭怡靜也以11：6勝出，連續兩周在卡達稱冠，也奪下兩人合拍以來的第5冠。

林昀儒 鄭怡靜 桌球

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