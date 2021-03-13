桌球／逆轉南韓組合 林昀儒、鄭怡靜連兩周奪冠

靠上周在WTT挑戰賽卡達站奪冠衝上混雙世界第一名的我國桌球搭擋林昀儒／鄭怡靜，本周繼續在卡達征戰且再度闖進混雙冠軍賽，在今天對上南韓組合李尚洙／田志希的比賽中，最終林昀儒／鄭怡靜以10：12、11：8、11：9、11：6逆轉勝出，連續兩周在卡達奪冠。

林昀儒／鄭怡靜與世界排名第5名的李尚洙／田志希曾在2019年的德國公開賽中碰頭，當時由林昀儒／鄭怡靜以直落三勝出，不過今天雙方再度交手卻陷入苦戰。

首局雙方在一路拉鋸下，由李尚洙／田志希以12：10先下一城，不過第二局林昀儒／鄭怡靜在一度落後的情況下於局末翻盤，以11：8將戰局扳平，第三局兩組人馬的拉鋸愈演愈烈，林昀儒／鄭怡靜在一度2：4落後的情況下再度上演逆轉秀，以11：9再下一城，反倒取得局數2：1領先。

聽牌的林昀儒／鄭怡靜在第四局趁勝追擊，在2：2後打出一波5：0的攻勢拉大差距，儘管李尚洙／田志希在局中試圖反撲，但最終林昀儒／鄭怡靜也以11：6勝出，連續兩周在卡達稱冠，也奪下兩人合拍以來的第5冠。