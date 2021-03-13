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高球／TPGA公開賽最終回 洪健堯猛抓7鳥逆轉奪冠

中央社 / 台北13日電
台灣職業高球好手洪健堯今天在肇喜登峰巡迴賽─TPGA公開賽最後一輪上演逆轉秀，以低於標準12桿的276桿逆轉奪冠。 圖／TPGA提供
台灣職業高球好手洪健堯今天在肇喜登峰巡迴賽─TPGA公開賽最後一輪上演逆轉秀，以低於標準12桿的276桿逆轉奪冠。 圖／TPGA提供

台灣職業高球好手洪健堯今天在肇喜登峰巡迴賽─TPGA公開賽最後一輪上演逆轉秀，他全場猛抓7鳥無柏忌，打出平場地紀錄的65桿，以低於標準12桿的276桿逆轉奪冠。

總獎金新台幣300萬元的肇喜登峰巡迴賽─TPGA公開賽，是2021 TPGA台巡賽開幕站，今天在高雄信誼球場進行最終回，洪健堯靠著最後一回合大爆發，最終以2桿之差奪冠，並獨得50萬元的冠軍獎金。

前3回合打完，洪健堯還落後排頭詹世昌2桿，賽後他表示，他壓根沒想過自己最後能逆轉，除了推桿狀況一直不理想，運氣也差了一點，原本還想能以前5做收就算很不錯，沒想到最後一輪推桿的手感回來了，全場僅用26推。

「信誼球場的快速果嶺與較刁鑽的旗位，都是我比較喜歡與習慣的條件。」洪健堯表示，他雖然是第1次在這個球場比賽，但他保持耐心，最後能幸運奪冠讓他很開心，「算是送給老婆的一個白色情人節禮物。」

前3回合都高掛排頭的詹世昌，在最後一輪雖仍繳出低於標準3桿、69桿的不俗成績，但在洪健堯火力全開情況下，仍無法守住領先地位，最終與主場球員劉澤森同以278桿並列亞軍。

詹世昌

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