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網球／去年陷入家暴疑雲 德國金童澤瑞夫喜獲麟兒

聯合新聞網 / 綜合報導
德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒。 歐新社
德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒。 歐新社

德國網球金童、世界排名高居第7的澤瑞夫（Alexander Zverev）日前喜獲麟兒，他的模特兒前女友帕蒂亞（Brenda Patea）昨(12)日在IG上宣布產下女兒，也計畫將獨立扶養孩子。

與澤瑞夫交往不到一年便宣布分手，帕蒂亞也透露兩人分開源因，是對於價值觀上產生歧見，「我們對生活的理念不同，每個和運動員在一起的人都必須克服這種狀況。」

而帕蒂亞去年10月宣布懷孕後，澤瑞夫曾向記者表示，自己非常期待成為父親，「雖然我和帕蒂亞已經沒有在一起了，但我們仍然保持良好關係，我會盡到做父親的責任，會一起照顧好這個即將出世的小傢伙。」

儘管澤瑞夫釋出善意，但帕蒂亞卻不領情，表示會自己獨立扶養孩子，「我現在跟澤瑞夫沒有任何交流，坦白說，我並不打算與他共享孩子監護權。我會盡一切努力，確保我的女兒在合適的環境中成長，我會獨立扶養孩子。」

但在帕蒂亞傳出懷孕消息後不久，澤瑞夫遭到另一名前女友莎瑞波娃（Olya Sharypova）指控，曾在2019年美網期間向自己丟枕頭，在2019年拉沃盃期間自己試圖自殺，也是因為澤瑞夫暴力相向。但這些指控卻遭澤瑞夫全盤否認。

目前尚未有澤瑞夫做出回應的消息，日前在鹿特丹男網賽32強暴冷輸球的他，正在墨西哥積極備戰阿卡普科男網賽，也預計將會前往美國邁阿密參加公開賽。

懷孕 監護權 分手 模特兒

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