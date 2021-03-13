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國際奧會主席尊重日本決定 東奧拒海外觀眾可能性變高

中央社 / 東京13日綜合外電報導
日本政府考量境內疫情現況，有意拒絕海外觀眾入境日本觀看東京奧運及帕運賽事，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫對此表示尊重並接受。 路透社
日本政府考量境內疫情現況，有意拒絕海外觀眾入境日本觀看東京奧運及帕運賽事，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫對此表示尊重並接受。 路透社

日本政府考量境內疫情現況，有意拒絕海外觀眾入境日本觀看東京奧運及帕運賽事，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫對此表示尊重並接受，讓拒絕海外觀眾進場的可能性變高。

日本每日新聞報導，巴赫（Thomas Bach）在IOC大會後談到東奧及帕運是否開放海外觀眾進場時說，「尊重並接受日本方面的決定」。

有IOC委員在IOC大會上表示，判斷是否接受海外觀眾進場的時間點應往後推遲，但巴赫在會後記者會表示，「問題並不是（判斷時間點）早或晚」。

他說，目前距離東奧7月開幕僅剩下約4個月，如何處理海外觀眾票務等都是複雜問題，「只有日本能基於防疫規則及日本境內整體狀況做出判斷」。

日本政府考量境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情現況，傾向不接受海外觀眾進場，由於巴赫已展現交由日本方面判斷的態度，目前看來不接受海外觀眾進場的可能性變高。

由東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子、國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）5人參與的5方會談，預計將於3月25日聖火傳遞起跑前進行商議，做出最後決定。

再者，談到是否接受海外志工入境日本，巴赫說，「要等日本方面做出判斷」；有關海外選手的家人能否入境日本，巴赫認為，目前疫情在全球大流行，「包括家人及朋友在內，我們所有人都必須有所犧牲」，表達否定看法。

巴赫也談到，跟歐美各國相比，日本選手團接種疫苗速度較遲，「IOC的原則是讓各國遵循各自制訂的指導方針與規則，接種疫苗並非義務」。

日刊體育報導，至於日本國內觀眾進場人數上限數，橋本聖子12日說，希望能在4月做出決定。

但巴赫日前表示，希望能往後延到5月或6月再做最後決定，雙方仍有必要進行協調。

帕運 聖火

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