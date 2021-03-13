快訊

帛琉旅遊泡泡條件曝 陳時中點名一種人「絕不能參加」

又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／打破「完封」潛規則 鄭怡靜與林昀儒達共識正常打

中央社 / 台北13日電
在桌壇有個不成文的潛規則，就是不會讓對手單局掛蛋，不過林昀儒與鄭怡靜討論後達成共識，就還是正常打。 新華社
在桌壇有個不成文的潛規則，就是不會讓對手單局掛蛋，不過林昀儒與鄭怡靜討論後達成共識，就還是正常打。 新華社

新科世界第1混雙組合林昀儒鄭怡靜，今天在WTT球星挑戰賽卡達站混雙4強決勝局，罕見地以11比0「完封」對手晉級決賽，鄭怡靜說：「不到最後一刻都不能鬆懈。」

WTT世界桌球職業大聯盟球星挑戰賽卡達站，林昀儒與鄭怡靜在混雙4強，以3比2擊敗世界排名第6的斯洛伐克組合皮斯特伊（Lubomir Pistej）與芭拉佐娃（Barbora Balazova），順利挺進壓軸金牌戰。

在桌壇有個不成文的潛規則，就是不會讓對手單局掛蛋，林昀儒與鄭怡靜在決勝局連拿10分，握有10個賽末點時，也偷偷討論是否要讓對手1分，最後兩人達成共識：「就正常打。」

林昀儒賽後和鄭怡靜異口同聲表示，這應是兩人在國際賽場上，首次單局以11比0「完封」對手，鄭怡靜認為，現在國際賽這項「潛規則」早被日本和中國打破，就算將對手剋蛋也不算失禮。

比賽中對手頻頻出怪招，斯洛伐克的男子選手皮斯特伊甚至還用削球攪局，讓鄭怡靜打得很不自在，她說：「就很不舒服，彷彿像蒸了45分鐘的桑拿，卻沒流一滴汗的感覺。」

對方奇特的打法林昀儒卻是見怪不怪，他說：「皮斯特伊打法本來就隨性，我是沒什麼感覺。」而對於最後一局「完封」對手，他則酷勁十足地說：「比分我不在意，能贏球就好。」

混雙指導教練鄭佳奇則認為，過去單局讓一分的「國際禮儀」現今早已不合時宜，「雖然不是我叫他們打11比0，但他們需要這種氣勢。」

鄭怡靜 林昀儒 大聯盟

延伸閱讀

桌球／決勝局送對手鴨蛋 林昀儒、鄭怡靜WTT再闖決賽

桌球／單打止步8強 林昀儒混雙再拚冠

桌球／混雙排名登頂 鄭怡靜感謝「小林同學」

相關新聞

桌球／決勝局送對手鴨蛋 林昀儒、鄭怡靜WTT再闖決賽

決勝第5局，混雙世界排名第1的台灣組合林昀儒與鄭怡靜霸氣關門，兩人一口氣連拿11分送對手斯洛伐克組合一顆鴨蛋，成功闖進W...

桌球／打破「完封」潛規則 鄭怡靜與林昀儒達共識正常打

新科世界第1混雙組合林昀儒與鄭怡靜，今天在WTT球星挑戰賽卡達站混雙4強決勝局，罕見地以11比0「完封」對手晉級決賽，鄭...

田徑／最強國中生！ 黃潮鴻擲出國男標槍新猷

新北市光榮國中標槍小將黃潮鴻昨天在新北市全國青年盃國男標槍決賽，於最後一擲擲出破70公尺大關的70公尺54，躍上國內U1...

網球／為休養身體缺席紅土賽事？費德勒：沒必要

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)今(12)日於杜哈男網賽遭對手逆轉而止步8強，令許多支持他的球迷相當惋惜，而費爸賽後也認為回歸這兩戰為好的開始，也坦言身體仍未達最佳狀態，導致背部及肩

足球／貝克漢唯一接班二兒子重返球場 透露曾因父親光環放棄

前英國國腳貝克漢（David Beckham）不僅擁有高超球技，其帥氣臉龐也風靡了整個世界，人們也寄望貝克漢膝下3個兒子，能繼承父親衣缽走上足球之路，而「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckha

運動版Ubereat AcXport 為民眾、教練打造媒合橋樑

為教練、民眾和運動場地搭建一個媒合橋樑，運動平台AcXport動動無限在今天正式上線，包括雙打世界排名曾來到41名的羽球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。