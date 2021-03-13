桌球／打破「完封」潛規則 鄭怡靜與林昀儒達共識正常打

新科世界第1混雙組合林昀儒與鄭怡靜，今天在WTT球星挑戰賽卡達站混雙4強決勝局，罕見地以11比0「完封」對手晉級決賽，鄭怡靜說：「不到最後一刻都不能鬆懈。」

WTT世界桌球職業大聯盟球星挑戰賽卡達站，林昀儒與鄭怡靜在混雙4強，以3比2擊敗世界排名第6的斯洛伐克組合皮斯特伊（Lubomir Pistej）與芭拉佐娃（Barbora Balazova），順利挺進壓軸金牌戰。

在桌壇有個不成文的潛規則，就是不會讓對手單局掛蛋，林昀儒與鄭怡靜在決勝局連拿10分，握有10個賽末點時，也偷偷討論是否要讓對手1分，最後兩人達成共識：「就正常打。」

林昀儒賽後和鄭怡靜異口同聲表示，這應是兩人在國際賽場上，首次單局以11比0「完封」對手，鄭怡靜認為，現在國際賽這項「潛規則」早被日本和中國打破，就算將對手剋蛋也不算失禮。

比賽中對手頻頻出怪招，斯洛伐克的男子選手皮斯特伊甚至還用削球攪局，讓鄭怡靜打得很不自在，她說：「就很不舒服，彷彿像蒸了45分鐘的桑拿，卻沒流一滴汗的感覺。」

對方奇特的打法林昀儒卻是見怪不怪，他說：「皮斯特伊打法本來就隨性，我是沒什麼感覺。」而對於最後一局「完封」對手，他則酷勁十足地說：「比分我不在意，能贏球就好。」

混雙指導教練鄭佳奇則認為，過去單局讓一分的「國際禮儀」現今早已不合時宜，「雖然不是我叫他們打11比0，但他們需要這種氣勢。」