網球／為休養身體缺席紅土賽事？費德勒：沒必要

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)今(12)日於杜哈男網賽遭對手逆轉而止步8強，令許多支持他的球迷相當惋惜，而費爸賽後也認為回歸這兩戰為好的開始，也坦言身體仍未達最佳狀態，導致背部及肩膀肌肉有些僵硬，費爸也透露將會放棄ATP500等級的杜拜賽，準備迎接紅土賽事。

費德勒在8強賽後接受訪問，認為自己右膝已無大礙，整體恢復感覺也不錯，而更讓費德勒驚奇的是，兩場三盤大戰下來竟沒有雙發失誤，「我球竟然發得那麼好，這算是個大驚奇，而關鍵時刻的表現也超出預期，雖然還沒找回最佳狀態，但對我來說此次復出仍有收穫，至少我找回了信心以及手感。」

確定跳過杜拜男網賽後，緊接而來的是費德勒較不順手的紅土賽事，過去5年甚至僅參與1場法網盛事，媒體也問及是否為了休養身體而缺席紅土賽季，費德勒回應，「在草地賽事之前就是紅土，因此也沒有必要放棄，我也只能在紅土球場出賽，但這不是壞事，我會參加一些紅土賽事。」