足球／貝克漢唯一接班二兒子重返球場 透露曾因父親光環放棄

前英國國腳貝克漢（David Beckham）不僅擁有高超球技，其帥氣臉龐也風靡了整個世界，人們也寄望貝克漢膝下3個兒子，能繼承父親衣缽走上足球之路，而「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）在日前接受訪問時表示，二兒子羅蜜歐（Romeo Beckham)正與父親成立的職業球隊邁阿密國際(Inter Miami FC)進行訓練，目標是成為與老爸齊名的足球巨星，但貝嫂也透露，羅蜜歐也曾因背負眾多壓力，選擇放棄足球夢。

貝克漢三個兒子在2014年先後進入英超兵工廠青訓隊中，但從大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）開始，三人皆因不同理由而相繼離開球隊，連最有天賦的羅蜜歐也選擇放棄，當時也讓貝克漢無奈說道，「羅蜜歐不想再踢球了，他找到其他的興趣，我認為這是好事。」

聽聞羅蜜歐放棄足球夢，也讓貝嫂感到非常驚訝，「我依然記得那天，羅蜜歐坐在浴缸裡，相當不悅的跟我說：『我不想讓爸爸失望』，所以我跟他說，『你爸爸只是希望你能開心』，他聽了也豁然開朗，不只是足球，他現在也打起網球來。」貝嫂表示，「羅蜜歐每天都隨球隊一同訓練，他想追尋老爸腳步，成為職業足球員。」