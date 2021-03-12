運動版Ubereat AcXport 為民眾、教練打造媒合橋樑

為教練、民眾和運動場地搭建一個媒合橋樑，運動平台AcXport動動無限在今天正式上線，包括雙打世界排名曾來到41名的羽球好手黃美菁、桌球選手池德揚等人都將加入AcXport的教練行列，希望能在後疫情時代提供運動愛好者一個全新選擇，也為退役運動選手提供發揮所長的機會。

AcXport 是一個搭起教練與消費者橋樑的平台，動動無限股份有限公司創辦人黃法乾指出，台灣有超過8成的民眾有運動習慣，且每年光是在運動課程與運動指導消費就超過130億元的消費額，不過過程中卻面臨兩大難題，包括民眾難以接觸多元運動項目，以及專項選手退役後無法靠教練職維生，導致專長無法傳承與延續。

黃法乾就以自己為例，他指出過去就曾為了替太太尋找一名私人羽球教練和為自己尋找一名三鐵教練而苦無管道，後來雖然因緣際會認識了黃美菁，但這段過程也成為他興起開發AcXport的緣由。

在4年前高掛球拍的黃美菁，目前從事私人教練工作，不過她透露過去尋找學員大多只能透過彼此介紹的方式，欠缺一個完善的媒合平台，直到黃法乾提出了AcXport的想法後，讓她第一時間就決定加入，成為教練群的一員，「以前就常遇到我們不知道去哪找學員，學員不知道去哪找教練的問題，這個平台的成立將能拉近我們之間的距離。」