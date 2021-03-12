IOC將提供中國製疫苗 日本東奧大臣事前不知情

國際奧會（IOC）將提供中國製疫苗給參加東奧等選手，日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代今天說，事前並不知情，重申「不以接種疫苗作為（東奧舉辦）前提的原則沒有改變」。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）11日宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

日本朝日新聞報導，丸川珠代今天對此說，「事前沒有聽說，也沒有協調」；她還強調，「不以接種疫苗作為（東奧舉辦）前提的原則沒有改變」。

對巴赫的說法，丸川說，「我們所掌握的資訊，都是來自IOC官網跟媒體報導」。

丸川認為，巴赫的說法可能是以那些已批准中國製疫苗的國家為對象，「就算不接種疫苗，（日本）也會採取能讓大家安心安全參加大會的防疫措施」，重申疫苗接種並非東奧舉辦前提的看法。。

巴赫還提到要決定東奧是否限制觀眾進場的時間點，「也許會在5月或6月」，暗示跟本月3日5方會談達成協議的「4月中旬」相比，可能再往後推遲。

5方會談主要與會人士包括巴赫、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子、東京都知事小池百合子及丸川珠代。

丸川說，巴赫發言說了什麼，不再度確認不會知道，也有可能是對疫情無法預測的關注。

日本內閣官房長官加藤勝信在記者會上表示，「因為並不清楚詳情，無法具體評論」。