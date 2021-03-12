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田徑／成績直追鄭兆村 光榮黃潮鴻寫國男標槍新紀錄
光榮國中標槍小將黃潮鴻今天在新北市青年盃國男標槍決賽於最後一擲擲出70公尺54的佳績，不僅改寫自己所保持的國男（700公克）紀錄，在我國U18成績中還排上歷年第5傑，排在前頭的包括全國紀錄保持人鄭兆村與黃士峰等人。
還未滿15歲的黃潮鴻，去年在全中錦就以67公尺97的成績改寫國男標槍改制為700公克以來的最佳成績，而今天的青年盃他將這項紀錄再度改寫，他在第3擲就有69公尺76的佳績，不過最後一擲更是一舉射破70公尺大關，來到70公尺54，領先第二名的黃周哲愷超過7公尺。
而黃潮鴻這一擲不僅讓他改寫國男標槍最佳成績，在U18歷年排名中更一口氣提升到第5名，排在他前頭的包括U18紀錄保持人黃士峰的80公尺21、陳冠綸77公尺23、李松銘72公尺22和鄭兆村71公尺79，而黃潮鴻也是這5人中唯一一位在國中階段就達到此紀錄的選手。
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