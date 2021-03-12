田徑／彭名揚青年盃再勝偶像 珍惜與陳傑的每一場對戰

從練習跨欄開始就一路看著大學長陳傑的背影，奧運培訓隊男子400公尺跨欄好手彭名揚，今天在110年全國青年盃田徑公開賽公開男子400公尺跨欄決賽以50秒75的成績奪金，生涯第二度在正式比賽中擊敗陳傑，對於一路追尋學長的背影，彭名揚也坦言希望能在學長卸下選手身份前追上他的腳步。

升上大學後才轉練跨欄的彭名揚，雖然過去幾年在比賽場上都只能看著學長陳傑與余嘉軒的背影，但去年青年盃他在大雨中首度贏過兩位學長後，今年青年盃他更是與陳傑一路並肩，最終以50秒79的成績率先抵達終點，險勝陳傑的50秒96，生涯第二度擊敗學長。

彭名揚坦言，從開始轉練跨欄開始，自己總是在追尋著陳傑與余嘉軒的背影，並從兩人身上學到很多場上、場外待人處事的道理，讓他格外珍惜與兩人的每一次場上競賽，「因為不知道傑哥什麼時候會去任教，所以我很把握每一次跟他當對手的機會，一直以來我都把拿冠軍和贏過傑哥當作一個目標，希望能夠透過他激勵自己進步。」

對於彭名揚將自己視為學習榜樣，陳傑也坦言過去也是追隨著學長的腳步不斷求進步，「畢竟選手生涯後還有很長一段路要走，我也還在不斷學習、吸取經驗，他這樣說我真的很不敢當，能夠一起成長對我來說才是最重要的。」

陳傑去年在同場地舉行的全田賽男子400公尺跨欄決賽中，起跑後就因為雙腿抽筋傷退，對於再一次回到板橋體育場出賽，他笑稱還是有點陰影，「其實這幾場比賽都還是有（陰影），感覺小腿都不太聽話。不過今天跑得比港都盃還要更好，希望接下來每一場都能繼續進步，努力接近自己的生涯最佳。」