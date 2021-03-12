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網球／慘遭逆轉吞復出首敗 費德勒不氣餒：好的開始
休養超過一年的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，於日前杜哈男網賽16強中大戰三盤，擊敗英國選手伊凡斯（Dan Evans）前進8強，但今(12)日面對來自喬治亞的巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）同樣歷經三盤，最終卻遭到逆轉而落敗，雖然無緣拿下冠軍作為復出大禮，不過賽後費爸認為，這對重回場上的他來說是個不錯的起步。
費德勒對決巴許拉舍維利率先拿下首盤後，次盤因失誤過多而讓出，而回過神後的費德勒在第三盤局數5比4的領先下取得賽末點機會，不過巴許拉舍維利展現十足韌性，硬是從費爸手中連下三局，最終費德勒以6：3、1：6、5：7不敵巴許拉舍維利，止步八強。
慘遭逆轉的費爸則在賽後透露，心裡並不會在意這場失利，「我已經克服它了，本來我還想再打，但同時我也很慶幸能獲得休息機會，我很滿意回歸後這兩場的表現，我能連續跟這些頂尖球員打滿三盤，這是很重要的一步，所以對我來說這是正面的消息。」
費德勒也表示自己在回歸後收到很多好友祝福，也坦言這些鼓勵對他來說相當重要，「很多人都在等待我回來，我終於做到了，有人甚至預期我不會贏下比賽，他們都知道我經歷了什麼。能夠回到巡迴賽，對我來說這是一個偉大的日子。」
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