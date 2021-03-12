賽前情報／輪耀台灣環府城系列賽 環南化水庫危險段解析

輪耀台灣-環府城系列賽即將開跑!第一天為高速丘陵的新玉門關78公里賽程，第二天為環南化水庫86公里賽程，這兩個路線都非常具有台南代表性的特色，而南化水庫路線相當具有挑戰，考驗間歇、爬坡、下坡、平路衝刺等綜合能力，尤其是許多下坡彎道，讓不少車手貼地滑行，而賽前我先幫大家提點一些重點注意過彎路段。

▲開賽起點玉井體育館/輪耀台灣拍攝

以下彎道都是有親眼目睹、或是身旁朋友有摔車過的彎道，而彎道名稱純屬我自行命名(很想以朋友們命名)，里程為起點開始計算大約距離。

六大重點注意彎道

果農彎(11.7公里) 四維彎(20.6公里) 坪林彎(40.8公里) 電箱彎(43.8公里) 洗衣板高速段(54.2公里) 假仙彎(68.7公里)

果農彎賽事放行後，很快會來到第一段關帝廳爬坡，距離2.64公里、平均坡度5.1%，是時速會超過20km/h的高速爬坡，主集團時間約5~8分鐘左右爬完，隨即接著連續下滑，會讓人很想趕快接上前頭選手，然而這果農彎就是在將要結束下滑的最後一個彎道，超級大U字彎道，常常有人太過傾斜壓車滑倒。也有認識的朋友就只是賽前探路，在此滑倒摔車，必須休養，讓他錯過那年的本場賽事。過彎方式:抓下把位進果農彎前段的滑行，需先輕含煞車控制速度，看見彎道時煞車力道加重減速，正式進入彎道後再輕緩適時放開煞車，順順得出彎後，即可抽車加速。

▲此時的速度應該要減速至自身輕易控車的範圍了

四維彎曾文水庫旁的台三線，經典的丘陵起伏路段，爬坡說長不長、說短不短、說陡不陡，總之就是考驗間歇的能力，然而好幾個彎道也是不太容易通過，接下來這個四維彎是親眼見證車手撞山壁!也是一小段的上坡通過曾文水庫的後門叉路，路線開始連續下滑，下滑到底是四維橋，此時相當有速度，而四維橋要90度的左轉彎接上坡，當時那名外籍車手的左轉速度太快，自己無法抵抗離心力，於是被外拋的力量往右邊帶到撞山壁，但還好人就擦傷而已。過彎方式:抓好下把、屁股往後移、上身貼近車身，在橋上時煞車壓重，進彎道後漸漸放開煞車，輕壓身車通過彎道，開始抽車準備爬坡。

▲記得就是這個四維橋坪林彎

結束長達20多分鐘的坪林爬坡段，進入南化賽事的精華賽段，首先下滑的道路龜裂，必須看清楚線路，而連續的下滑速度有點快，看見這坪林彎會友直走的錯覺，但應該會有工作人員指引要U字型右轉，然而將要轉向的切入點，地面有一條鐵製水溝蓋，車身過於傾斜是很容易滑倒。過彎方式:看見水溝蓋時，速度應該要煞至非常趨緩的速度，保持車身直立通過後，再轉向滑過彎道。

▲多年前第一次探路時，差點直直滑電箱彎

這彎道是我唯一差點噴出賽道的過彎，有一年的比賽，我們在下坡脫逃出3人領先集團，而前方選手帶領通過這彎道時，才發現除了右轉，還要更右轉進來一點，於是前頭的選手就外拋的離心力，飛到草叢裡去了，而我重壓的煞車讓後輪打滑，但前輪還有穩住方向，驚險地通過這賽段。過彎方式:看到左邊有類似電變箱的東西，記得先多按一些煞車，地面有時會有砂石，也不要過於傾身壓車通過!

▲看起來右轉而已，但還要再右轉多一點點

洗衣板高速段這裡的爬坡說長不長、說短不短，但是很陡很難騎。然後這段下滑有點長，有因為有點陡下，所以速度很快，然而S型的彎道又不是道的很急彎，通常只要含一點煞車就通過，最高時速有機會突破70公里，但是彎道中有些路面地基稍微下陷，會稍微飄飄的感覺，要特別注意一下! 前兩周有車友在此段飛到路旁水溝裡。過彎方式:跟您自己的單車熟不熟悉就看這刻了，通常下把抓穩、重心壓低、視線放遠，都還能有速度的通過，除非對自己的單車操控還不是特別把握，那建議還是彎道前讓速度控制在平常適應的限度裡。

▲少數幾段持續高速的下滑段

假仙彎洗衣板連坡的最後給你個瞬間超過20%的陡坡段，之後準備一路下滑接到南橫公路，與高雄甲仙的交界。有人一定會在那陡坡暴力抽車，這時的下坡想要追回，千萬要注意!因為先一個左轉再接一個U字型右轉... 是的，又有車友來不及對抗離心力，投奔左邊山壁的懷抱。過彎方式:再左轉前的路面就有一些破碎，通過前的速度多降一些，因為有先多降一點速度，隨之而來的又彎，只要身體重心有放低，就穩穩地通過了，也準備正式告別南化水庫的小路。

▲準備接到南橫公路，爬坡所剩不多

除了爬上坡練體能，下滑過彎空車技巧也是一門學問，我覺得這路線超棒，是台灣賽事中相當有特色的一場。記得要全神貫注，然後享受賽事、平安完成挑戰! 大家加油~