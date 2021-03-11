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桌球／單打止步8強 林昀儒混雙再拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

本周混雙世界排名登上第一的我國「黃金組合」鄭怡靜林昀儒，延續上周WTT挑戰賽卡達戰奪冠氣勢，本周層級更高的WTT球星挑戰賽再拿到4強門票，離連兩冠只差最後2勝，不過林昀儒男單敗給本站大黑馬，止步8強。

國際桌球新賽季連兩周在卡達舉行，上周挑戰賽總獎金20萬美元，本周球星挑戰賽總獎金40萬美元，上周打進男雙4強的莊智淵／陳建安先拿到本周4強門票，原本明天凌晨要在混雙8強賽出戰的鄭怡靜／林昀儒，因塞爾維亞對手棄賽，兵不血刃駛上4強。

唯一在單打挺進的林昀儒，上周打下男單亞軍，本周世界排名從第7小升1名，第6名也追平個人最佳，不過今天8強賽碰世界排名42的德國「黑馬」菲盧斯（Ruwen Filus）遇苦戰，第一局只拿3分，第2局又錯失自己1個局末點機會、以11：13讓出，陷入局數0：2絕對落後。

第3局菲盧斯在擦網過的幸運球出現下，先取得10：6「賽末點」，林昀儒接連瓦解2次危機後，菲盧斯又出現發球失誤，不過第4次拿下比賽的機會製造林昀儒回發球掛網，最終菲盧斯就以11：9拿下比賽，激動握拳慶賀4強門票到手。

擅長削球的菲盧斯，32強起依序擊敗世界排名12的南韓張宇鎮及世界排名18的日本好手水谷隼，今天再拍下林昀儒，驚奇之旅還沒看到終點。

林昀儒 鄭怡靜 桌球

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