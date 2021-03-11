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田徑／5000公尺頂尖對決 謝千鶴超車曹純玉奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
謝千鶴（左）與曹純玉（右）開賽後就一路保持領先。記者劉肇育／攝影
謝千鶴（左）與曹純玉（右）開賽後就一路保持領先。記者劉肇育／攝影

在日前打破曹純玉所保持的國內女子1萬公尺全國紀錄後，謝千鶴今天在新北市全國青年盃公開女子組5000公尺決賽與曹純玉同場競技，兩人從開賽就一路領先其他選手，最終謝千鶴在最後半圈賽事中加速超越曹純玉，以16分24秒48的破大會紀錄成績摘金，而今年首戰的曹純玉則是以16分31秒16同樣打破大會紀錄居銀。

近年來不斷在長跑賽場上互相競爭的謝千鶴與曹純玉，兩人目前也是我國女子半馬與全馬的全國紀錄保持人，而曹純玉去年所創下的女子1萬公尺全國紀錄，則是在前天遭到謝千鶴於青年盃刷新，身為目前國內女子5000公尺歷年前兩傑的兩人，今天也在5000公尺賽場上交鋒，上演一場高水平的競技。

曹純玉與謝千鶴今天在鳴槍後就迅速拉開與集團的距離，甚至在第三圈開始就「套圈」其他選手，而兩人也一路維持不到1公尺的距離，直到比賽最後半圈謝千鶴才發力加速超越曹純玉，最終以16分24秒48成績率先衝過終點，而曹純玉則是以16分31秒16隨後抵達，兩人雙雙改寫大會紀錄。

在拿下5000公尺冠軍後，謝千鶴表示，前天1萬公尺賽事的疲勞感在今天比賽中仍未消退，加上氣溫也比前兩天來得更高，無緣改寫個人所保持的全國紀錄16分10秒20，讓她笑稱：「破全國紀錄真的需要天時地利人和。」

至於去年底在台北馬以破全國紀錄奪下國內女子冠軍的曹純玉，這次青年盃則是她本賽季的首戰，她也直言今天天氣確實比她賽前預期來得熱，加上調整狀態還未到達最高點，所以就設定跑進16分20秒內，只可惜最終未能達成。

談到在最後半圈遭到謝千鶴超車，曹純玉也笑說自己雖然有加速，但別人可能不容易發現，「我的肌肉性質本來就不太一樣，沒有辦法像學姊那樣，不過真的有比上一圈快一點啦。」

謝千鶴在最後半圈超車以16分24秒48率先抵達終點。記者劉肇育／攝影
謝千鶴在最後半圈超車以16分24秒48率先抵達終點。記者劉肇育／攝影

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