PGA／潘政琮稱球員錦標賽是最高級賽事 期待奪冠寫奇蹟

台灣高球好手潘政琮對媒體表示：「球員錦標賽是美巡最高等級的賽事」，並透露如果本週日的冠軍是由亞洲選手拿下，那麼將會對亞洲地區的高爾夫球發展帶來突破性的奇蹟。

29歲的潘政琮有望成為繼韓國選手崔京周（2011年）和金時沅（2017年）之後，第三位在本週TPC鋸齒草球場1500萬美元的美巡旗艦賽中取得勝利的亞洲球員。這次美巡賽好手雲集，佔了聯邦快遞杯（FedExCup）和世界高爾夫排名前50位球員中的48位，其中有2019年冠軍麥克羅伊（Rory McIlroy）、強生（Dustin Johnson）、德尚博（Bryson DeChambeau）、托馬斯（Justin Thomas）、拉姆（Jon Rahm）、森川（Collin Morikawa）和謝奧菲勒（Xander Schauffele）等。

曾拿下2019年RBC傳承賽冠軍的潘政琮表示：「對於高爾夫選手來說，球員錦標賽絕對是我們美巡賽上最高等級的賽事，即使把它和大滿貫相比也是如此。如果你看了世界排名，會發現所有名列前茅的球員都會參加球員錦標賽。」而他也是唯二來自台灣的美巡賽冠軍之一。

「我們如此努力的原因就是為了在美巡賽取勝，我們想贏得大滿貫和球員錦標賽，而這對我們來說就像大滿貫。」、「如果來自亞洲的我贏下這場比賽那會更具意義，因為我們想要發展這項運動，想讓高爾夫風彌亞洲。為了做到這點，我們必須贏得球員錦標賽和大滿貫冠軍。」

上周在帕爾默（Arnold Palmer）邀請賽上，潘政琮遭到淘汰，而這也是他在2021年六次出場中第四次未獲晉級資格，但他也不會因此鬆懈，並試圖回復到最佳狀態。

潘政琮曾兩度在球員錦標賽上登場：2019年並列第72位、2018年的處女秀則名列48位。去年因疫情影響，他在第一輪開賽前就退賽。而美巡賽在隨後也被迫暫停了三個月。自從新冠肺炎流行以來，潘政琮和妻子林盈君起居都待在自己的賓士車上，他們的車子配備了床、浴室、廚房和空調。

雖然潘政琮的成績長期以來都不算穩定，但去年11月在美國名人賽上他獲得第七名，在2019年總統杯對陣美國的比賽中他也在三場比賽中貢獻了兩分。

來自弱勢家庭的潘政琮認為他有責任幫助來自台灣和亞洲各地的新生代高爾夫球選手進入職業生涯。他在2007年，15歲時來到美國加入IMG學院，隨後就讀於華盛頓大學，之後通過加拿大麥肯錫巡迴賽後獲得了美巡賽的參賽資格。

潘政琮說：「我覺得台灣的孩子們對高爾夫更加熟悉了。在我進入美巡賽之前，完全沒有人在談論美巡賽，大家都覺得離家太遠，是我改變了這點，現在更多人開始留意美國大學的申請制度、麥肯錫巡迴賽和光輝國際巡迴賽，試著透過高爾夫球找到未來出路。」、「我聽他們說，如果我可以做到，那他們也可以做到。我認為自己幫助他們改變了心態與觀點。但如果要想在國內和亞洲發展高爾夫球運動，我們需要更多的巨星等級的選手在大型賽事中獲勝。而這應該是團隊合作，而不是靠一個人的力量。」

這位身材略顯矮小的高爾夫球選手在父母的影響下學習高爾夫，他認為球場上每位參賽球手都有公平的競爭機會。本週巡迴賽球場允許20%的球迷進場，他也期待可以看到更多球迷對球員的歡呼與支持。

潘政琮說：「這是一個公平的戰場。任何人都有機會獲勝」、「球迷很支持我們。作為一名球員能看到觀眾進場，是對我們最好的禮物。」