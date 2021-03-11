羽球／隔離有它相陪不孤單 戴資穎計畫5月再出賽

羽球世界球后戴資穎在1月泰國三站BWF賽事拿下1金2銀佳績返台並完成14加7天的居家檢疫和自主健康管理後，今天首度參與公開活動出席中華電信與喬山健康科技合作記者會，她透露目前暫定要到5月才會再出國參賽，全力為奧運備戰。

戴資穎1月份在泰國三站賽事中拿下包括年終賽冠軍在內的1金2銀佳績，也繼續穩坐世界球后寶座，回國後她也依照規定進行14天居家檢疫和7天的自主健康管理，而身為喬山科技「「JOHNSON@MIRROR健身魔鏡」代言人的她，也獲得廠商提供的健身魔鏡讓她得以在隔離過程中持續維持訓練。

在今天出席喬山健康科技與中華電信合作記者會時，戴資穎也表示，在疫情不方便出門的情況下，健身魔鏡讓她能持續維持訓練，搭配上良好的網路能夠跟朋友一起連線上課，確實讓運動變得更加有趣，「而我也把第一次當教練的經驗獻給了魔鏡，希望大家跟著我一起來運動。」

在疫情影響下，戴資穎也透露下一次出國參賽預計是在5月的馬來西亞和6月的新加坡兩場公開賽，「回來以後我一直都在調整狀態，訓練也是以體能和肌力為主，慢慢找回訓練的節奏。」

至於是否會在出國前申請施打新冠肺炎疫苗，戴資穎則表示下周疾管署將會派防疫醫師到國訓中心進行疫苗施打的宣導，她將會在了解相關狀況後再做評估，「多了疫苗還是會比較安心一點，不過還是要等待了解相關訊息後再評估看看。」