網球／睽違405天登場奪首勝 費德勒坦言忘了很多事

因膝蓋手術而休養超過一年的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer),終於在今(11日)睽違405天後重返賽場,他在杜哈男網賽16強以7:6(8)、3:6、7:5擊敗英國選手伊凡斯(Dan Evans),然而相隔這麼長時間回歸,39歲的他表示自己真的忘了很多場上該做的事。

