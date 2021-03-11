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巴赫連任國際奧會主席 承諾舉行安全東奧
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天順利贏得第2任期，他承諾今年會舉行一場「安全、安心」的東京奧運。
法新社報導，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，原定去年舉行的東京奧運延期至今年。巴赫今天在國際奧會視訊會議開場時表示，現在問題已不是奧運會不會辦，而是會在什麼樣的條件下進行。
巴赫說：「東京依然是準備最周全的奧運城市，而且現在我們沒有理由懷疑開幕式無法在7月23日登場。」
「現在問題並非辦或不辦，問題在奧運會將怎麼進行。」
「國際奧會正與我們的日本夥伴及友人全速工作，好讓已延期的奧運能安全地展現出和平、團結，以及人類克服疫情的韌性。」
巴赫還說，他的目標是為所有選手創造一個安全、安心且公平的環境。
67歲的巴赫是這次國際奧會主席選舉唯一的候選人，在94張有效票中，有93票挺他連任。路透社指出，這使他的任期延續至2025年為止。
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