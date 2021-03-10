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桌球／WTT卡達球星挑戰賽 林昀儒男單挺進8強

中央社 / 台北10日電
我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜，最新混雙世界排名來到世界第一，創下新猷，而林昀儒今天也在卡達舉辦的球星挑戰賽闖進8強。 新華社
我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜，最新混雙世界排名來到世界第一，創下新猷，而林昀儒今天也在卡達舉辦的球星挑戰賽闖進8強。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球大聯盟（WTT）卡達站球星挑戰賽男單16強，以3比1擊敗世界排名24的奧地利好手賈爾多斯，輕鬆挺進8強。

林昀儒在上一站WTT卡達站一路過關斬將挺進壓軸決賽，可惜最終沒能延續對戰4連勝的優勢，以1比4不敵德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），僅獲銀牌。

雖然沒能一舉奪金，本週最新公布的世界排名，林昀儒排名也重回昔日生涯最佳的世界第6，這次WTT球星挑戰賽，他首輪輪空，32強先以3比1輕取葡萄牙好手蒙泰羅（Joao Monteiro），接著再以3比1扳倒賈爾多斯（Robert Gardos），順利闖進8強。

至於女單方面，台灣一姐鄭怡靜今天在16強以1比3不敵日本好手早田希娜，至於陳思羽也在16強以2比3惜敗新加坡一姐馮天薇。

雖然女單全數出局，不過台灣雙打組合則盡數晉級8強，由老將莊智淵與陳建安聯手的男雙組合，首輪以3比0橫掃比利時組合藍拜特（Florent Lambiet）與艾雷葛洛（Martin Allegro）。

由陳思羽與鄭先知聯手出擊的女雙，首輪也以3比1輕取羅馬尼亞的薩瑪拉（Elizabeta Samara）與蒙泰羅（Daniela Monteiro Dodean）。

林昀儒 陳思羽 桌球

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