桌球／混雙排名登頂 林昀儒：挑戰仍多

我國桌球「一哥」林昀儒和「一姊」鄭怡靜上周打下WTT挑戰賽卡達站冠軍，最新公布的世界排名登上世界第一，不過單打排名也追平個人最佳第6名的林昀儒平常心看排名，準備迎接之後更多挑戰。

國際桌球新賽季從卡達點燃戰火，上周進行總獎金20萬美金的WTT挑戰賽，本周總獎金40萬美金的WTT球星挑戰賽卡達站接棒登場；中華桌球隊上周開出亮眼成績，共有4組人馬奪牌，林昀儒更雙雙打進決賽，混雙和鄭怡靜摘金外，單打也收穫銀牌。

本周中華桌球隊繼續出擊，包括鄭怡靜和陳思羽都在女單迎接新賽季首勝，不過鄭怡靜今天以9：11、11：9、8：11、9：11不敵世界排名29的日本好手早田希娜，陳思羽和世界排名12的新加坡名將馮天薇打滿5局，在先失兩局、再趕兩局下以8：11、8：11、12：10、11：8、9：11錯失逆轉機會，雙雙無緣8強。

世界排名從第7小升1名的林昀儒，成單打唯一挺進的台將，他今天以7：11、11：5、11：5、15：13逆轉奧地利對手加爾多斯（Robert Gardos），8強門票到手，明天將和世界排名42的德國菲盧斯（Ruwen Filus）搶4強門票。

林昀儒和鄭怡靜上周混雙排名還在第4位，靠冠軍加持排名直接攻頂，不過林昀儒也提到，第一站感覺雖不錯，也只是開端，「賽事剛重啟，後面還有很多比賽，所以之後還有更多挑戰吧。」

新任混雙世界第一組合，本周繼續搶冠，明天將和塞爾維亞組合搶4強門票；兩人目前也都是輔仁大學學生，5月的全大運已經報名，有機會在台南展現世界級身手。