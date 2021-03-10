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桌球／混雙排名登頂 林昀儒卡達再闖8強
正在卡達WTT球星挑戰賽出賽的我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜，最新混雙世界排名來到世界第一，創下新猷，上站WTT挑戰賽奪冠的兩人明天也將在球星挑戰賽出賽，和塞爾維亞組合交手爭4強門票。
已經拿到東京奧運門票的寶島組合，上周在總獎金20萬美金的WTT挑戰賽卡達站摘冠，本州公布的世界排名提升3個名次，直接從第4名竄升到首位，創下台灣桌球壇新頁。
林昀儒的單打排名也有變化，上周打下亞軍的我國「一哥」，本周排名從第7小升一名，第6名也是平生涯最佳；鄭怡靜排名持平，仍居世界第8。
林昀儒、鄭怡靜和陳思羽都闖進球星挑戰賽單打16強，今天接棒上陣，率先登場的鄭怡靜以9：11、11：9、8：11、9：11不敵世界排名29的日本好手早田希娜，無緣8強。
林昀儒碰奧地利對手加爾多斯（Robert Gardos）也失去首局，不過連追兩局後，第4局林昀儒7：5領先時雖出現發球失誤，不過9：9出現打到手又彈過網的幸運球，最終仍在「丟士」中以15：13拿下比賽勝利，以局數3：1拿到8強門票。
晚間中華桌球隊還有雙打賽程，女雙8強賽陳思羽／鄭先知約晚間11點40分出戰日本組合大藤沙月／橫井咲櫻，約11點55分男雙莊智淵／陳建安將和匈牙利組合搶4強門票。
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