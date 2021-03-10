桌球／WTT卡達站奪冠 林昀儒、鄭怡靜竄上混雙世界第一

上週才在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達站奪冠的台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，在最新公布的世界排名，由原先世界第4竄上世界第1。

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜自2019年首度「合體」，兩人在2019年7月就曾攻上世界第2，可惜未能搶下龍頭寶座，一個月後小滑一名，直到2020年1月才再次回到世界第2。

去年受到疫情影響，國際賽事也全面停擺，台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜排名跌落至第4，今年兩人在WTT卡達站奪冠，聯手摘下合體來的第4冠，排名也首度擠下中國組合劉詩雯與許昕登上世界第一。

目前林昀儒與鄭怡靜仍在卡達參加WTT球星挑戰賽，混雙指導教練鄭佳奇賽前提前訂立了要拿雙冠的目標，兩人目前已完成一半。

至於林昀儒單打排名部分，他在WTT卡達站男單決賽不敵德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），僅獲銀牌，不過本週最新排名也往前晉升一名，來到平生涯最佳的世界第6。

至於女雙組合陳思羽與鄭先知上週同樣在WTT摘銀，兩人排名大躍進，一口氣上升3名，回升至追平生涯最佳的世界第3。

莊智淵與陳建安的男雙組合，最新排名也來到聯手以來最佳的世界第4。而一姐鄭怡靜因上週首戰意外爆冷出局，排名仍維持在世界第8。