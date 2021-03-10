快訊

資深媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌

行政院明拍板房地合一稅修法 囤房稅尚未有共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／WTT卡達站奪冠 林昀儒、鄭怡靜竄上混雙世界第一

中央社 / 台北10日電
上週才在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達站奪冠的台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，在最新公布的世界排名，由原先世界第4竄上世界第1。 新華社
上週才在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達站奪冠的台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，在最新公布的世界排名，由原先世界第4竄上世界第1。 新華社

上週才在世界桌球職業大聯盟（WTT）卡達站奪冠的台灣桌球「黃金混雙」林昀儒鄭怡靜，在最新公布的世界排名，由原先世界第4竄上世界第1。

台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜自2019年首度「合體」，兩人在2019年7月就曾攻上世界第2，可惜未能搶下龍頭寶座，一個月後小滑一名，直到2020年1月才再次回到世界第2。

去年受到疫情影響，國際賽事也全面停擺，台灣「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜排名跌落至第4，今年兩人在WTT卡達站奪冠，聯手摘下合體來的第4冠，排名也首度擠下中國組合劉詩雯與許昕登上世界第一。

目前林昀儒與鄭怡靜仍在卡達參加WTT球星挑戰賽，混雙指導教練鄭佳奇賽前提前訂立了要拿雙冠的目標，兩人目前已完成一半。

至於林昀儒單打排名部分，他在WTT卡達站男單決賽不敵德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），僅獲銀牌，不過本週最新排名也往前晉升一名，來到平生涯最佳的世界第6。

至於女雙組合陳思羽與鄭先知上週同樣在WTT摘銀，兩人排名大躍進，一口氣上升3名，回升至追平生涯最佳的世界第3。

莊智淵與陳建安的男雙組合，最新排名也來到聯手以來最佳的世界第4。而一姐鄭怡靜因上週首戰意外爆冷出局，排名仍維持在世界第8。

林昀儒 鄭怡靜 桌球

延伸閱讀

桌球／鄭怡靜WTT卡達球星賽無緣女單8強 混雙繼續拚

WTT球星挑戰賽／陳思羽開胡 帶傷出征卡達

桌球／鄭怡靜找回自己 WTT卡達球星挑戰賽晉級16強

桌球／單打寫完美勝率 林昀儒、鄭怡靜、陳思羽闖16強

相關新聞

桌球／混雙排名登頂 林昀儒卡達再闖8強

正在卡達WTT球星挑戰賽出賽的我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜，最新混雙世界排名來到世界第一，創下新猷，上站WTT挑戰賽奪冠的...

田徑／重心鎖定100公尺 楊俊瀚衝出賽季最佳仍不滿

我國「最速男」楊俊瀚今天在110年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組100公尺決賽，跑出破大會紀錄的10秒26奪金，同...

田徑／高地魔鬼訓練好吃力 林詩亭放眼大專錦創最佳

台師大女子跨欄好手林詩亭，昨天在青年盃公開女子100公尺跨欄決賽跑出13秒38，險勝謝喜恩0.01秒摘金後，今天又在10...

足球／德球評稱日本「壽司之國」遭解雇 日網友好意外

美國近年爆發平權運動，也讓全世界對於種族歧視議題越來越敏感，根據德國媒體報導，日前有位足球球評因稱日本為「壽司之國」，在網路引起不小騷動，最終只能捲鋪蓋走人。 事情發生在德國乙級足球聯賽，漢諾威96

射擊／陳俞如射退吳佳穎 林口高中青年盃再添1金1銅

全國青年盃射擊錦標賽今天進行第二天賽程，新北市林口高中女子手槍獲個人金牌和團體銅牌，該校目前已獲得5金2銀1銅，且可望在...

足球／德國冠軍主帥請辭 勒夫繼任者難尋

足壇德國國家隊名帥勒夫決定提前終止合約，帶完今夏歐國盃就請辭帥位。勒夫從2006年正式主掌德國主教練兵符，15年來帶隊勝率高達63%，拿下2014年世足冠軍與2017年聯合會盃冠軍，他重建德國青年軍，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。