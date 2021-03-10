田徑／高地魔鬼訓練好吃力 林詩亭放眼大專錦創最佳

台師大女子跨欄好手林詩亭，昨天在青年盃公開女子100公尺跨欄決賽跑出13秒38，險勝謝喜恩0.01秒摘金後，今天又在100公尺決賽登場並跑出第6名成績，她透露在2月份隨隊前往清境農場進行高地訓練後，近幾場比賽都是在為調整的情況下參賽，並將目標鎖定在月底舉行的全國大專田徑公開賽，力拚生涯最佳成績。

林詩亭去年屢次改寫我國女子100公尺跨欄歷年第二傑成績，並且朝著「飛躍羚羊」紀政的全國紀錄12秒93發起挑戰，其中最接近的一次則是在全大運所寫下的13秒04。

今年2月林詩亭也在教練帶領下前往清境農場進行維持一周多的高地訓練，她直言雖然這已不是她第一次參加高地訓練，卻是強度最高也最累的一次，其中訓練菜單中「過五關」的肌力與無氧訓練，更是讓她直呼辛苦，「結束高地訓練後覺得身體真的很輕巧，不過技術也有點難控制。」

在2月參加完港都盃並以13秒65摘金後，昨天的青年盃決賽林詩亭則是再跑出13秒38的成績摘金，不過她透露這兩場比賽其實都是在未調整的情況下就參賽，並將目標鎖定在月底於同場地舉行的全國大專田徑公開賽，希望能再創生涯最佳成績，「不過前提是要先把技術點做好，現在在欄架的技術上還沒有發揮得很好。」