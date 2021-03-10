桌球／鄭怡靜WTT卡達球星賽無緣女單8強 混雙繼續拚

世界排名第8的我國桌球「一姊」鄭怡靜，昨天打下WTT球星挑戰賽卡達站單打首勝，但今天碰世界排名29的日本好手早田希娜錯失關鍵球，以9：11、11：9、8：11、9：11吞敗，單打止步。

WTT連續兩周在卡達舉辦賽事，上周挑戰賽總獎金20萬美金，中華桌球隊成績斐然，混雙鄭怡靜／林昀儒摘金，女雙陳思羽／正先知和男單林昀儒都打下銀牌，陳建安／莊智淵也打進男雙4強；本周球星挑戰賽總獎金40萬美金，包括鄭怡靜、陳思羽和林昀儒都挺進單打16強。

今天率先出賽的鄭怡靜，面對早田希娜戰況拉鋸，鄭怡靜第4局雖連續瓦解對手賽末點，但自己發球也沒能把握，無緣演出逆轉勝；鄭怡靜還有混雙賽程，上站和林昀儒打下冠軍的寶島組合，明天將和塞爾維亞組合交手爭4強資格。

接續林昀儒和陳思羽將相繼上場，男單世界排名第7的林昀儒將碰奧地利對手加爾多斯（Robert Gardos），陳思羽將碰世界排名12的新加坡名將馮天薇。

晚間中華桌球隊還有雙打賽程，女雙8強賽陳思羽／鄭先知約晚間11點40分出戰日本組合大藤沙月／橫井咲櫻，約11點55分男雙莊智淵／陳建安將和匈牙利組合搶4強門票。