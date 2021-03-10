足球／德國冠軍主帥請辭 勒夫繼任者難尋

足壇德國國家隊名帥勒夫決定提前終止合約，帶完今夏歐國盃就請辭帥位。勒夫從2006年正式主掌德國主教練兵符，15年來帶隊勝率高達63%，拿下2014年世足冠軍與2017年聯合會盃冠軍，他重建德國青年軍，包含重用當時仍是新人的小豬、克魯斯、諾伊爾等，但在奪冠後用人失當，棄用當打之年的好手，在2018世界盃恥辱性出局，要求勒夫下台的聲浪攀升，最終他選擇率先請辭。

德國歷史名帥

根據《進球網》報導，9日晚間足壇傳出驚人消息，執掌日耳曼大軍兵符15年的老牌主帥勒夫決定提前請辭，雖然合約簽到2022年卡達世界盃後，但勒夫打算帶完今夏歐國盃後就提前告別帥位。

對球迷來說，勒夫擔任德國國家隊教練將近17年，他從2004年起擔任副帥，2006年世足後轉正，總計帶隊打過3屆世足、3屆歐國盃與一次聯合會盃，勝率高達63%，除了2018年世足之外，每屆大賽都能殺進四強，是歐國盃與世界盃加總史上勝場數最多的教練，在2014年巴西世足封王，2017年聯合會盃奪魁。

成也用人、敗也用人

勒夫當時的成功與他重用年輕才俊密不可分，據《德國之聲》撰文，德軍之所以能保持大賽佳績，得益於年輕好手總能接上前輩手中的棒子，而勒夫就是監督球隊換血的關鍵，在他任下多名年輕球星發光發熱（包含現在仍活躍於歐陸足壇的超級門神諾伊爾、中場節奏大師克魯斯等人），2014年這些球星普遍迎來生涯巔峰期，在四強賽寫下震驚世人的血洗大勝，德軍以7：1痛宰東道主巴西。

但勒夫的失敗也與用人失當有關，從2018年俄羅斯世足的慘敗能發現他的戰術漸漸過時，勒夫選擇換血國家隊時決策失誤，他棄用當打之年的穆勒、胡梅爾斯等人，選用心理素質尚不足的一群小將，一系列的不當操作讓球迷反對輿論越演越烈。

德國帥位成燙手山芋

雖然離去的背景不比以前光榮，但勒夫對德國隊貢獻巨大，德國足協主席凱勒就提到，勒夫打造出一個時代的德國黃金一代，又留給球隊無數榮譽，還有隊服上的第四顆星星（第四度世界盃冠軍），地位無比重要，而他選擇離去之際也做到提前告知，並同意把最後的大賽、今年歐國盃帶完，給予足協尋找繼任者的時間，老搭檔、德國領隊比埃爾霍夫同聲讚美勒夫的付出。

至於誰是勒夫的繼任者，也引起外媒廣泛討論，包含德國U21青年國家隊主帥昆茨、紅牛主帥納格斯曼、利物浦主帥克洛普、拜仁「最狂助教」弗里克、前國家隊老帥克林斯曼，甚至前兵工廠名帥溫格都被傳可能接任，但當前接任德國主帥卻不像榮譽、更像燙手山芋，連各隊球迷普遍都不願意自家主帥跳槽接手。

【更多精采內容，詳見 】