田徑／重心鎖定100公尺 楊俊瀚衝出賽季最佳仍不滿

我國「最速男」楊俊瀚今天在110年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組100公尺決賽，跑出破大會紀錄的10秒26奪金，同時也創下他個人本季最佳成績，不過目前已經將重心放在100公尺訓練上的楊俊瀚坦言，這樣的成績並不如自己所預期。

楊俊瀚上月在高雄港都盃進行本賽季首戰，並且在男子100公尺賽事中分別跑出10秒43、10秒42的成績，而這次的青年盃他將個人成績再往前提升，在決賽跑出10秒26的個人本賽季最佳成績奪金，不過他賽後透露，這與賽前所設定的成績仍有差距。

楊俊瀚指出，去年他開季首戰就在港都盃跑出10秒21的成績，所以日前的港都盃與這次的青年盃也確實還未達到他設定的目標，「現在就是希望每一場比賽都能突破上一場的成績，不過能突破多少都說不準，我就是把該做的訓練做好就好，今天原本希望是能跑到10秒20以內。」

楊俊瀚今天早上的預賽就跑出10秒32突破港都盃時的成績，在間隔2小時後隨即又參加決賽，他坦言這樣的賽制過去在世大運時也曾有過類似經驗，「大概就是預賽比完就要開始為決賽熱身，中間也只能做一些放鬆和肌肉誘發，來為決賽做準備。」

楊俊瀚目前仍有機會靠著世界排名積分搶下東京奧運參賽資格，他坦言目前已經將訓練重心都放在100公尺上，不過他也透露仍會參與200公尺賽事，「現在大部分都是針對100公尺的加速和高速去做訓練，希望把100公尺的穩定性能轉換到200公尺的加速能做得更好。」

奧運田徑培訓隊除了將參與月底在板橋田徑場舉行的全國大專田徑公開賽外，4、5月也規劃了三場位在日本的賽事正在評估參賽可能性，其中包括5月9日在東京舉行的奧運測試賽，另外，5月中在台南舉行的全大運以及6月的台灣國際田徑公開賽也將是選手備戰目標。