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自由車／迎接旅遊年 花東小鎮推漫遊路線

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
藝人安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人，體驗電光部落竹炮。圖／名衍行銷提供
藝人安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人，體驗電光部落竹炮。圖／名衍行銷提供

交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，擁有壯麗景緻及豐富人文的花東縱谷，睜眼盡是拍照打卡景點，無疑是自行車愛好者心中第一首選，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處特別在今年5月29日到9月11日舉辦「花東小鎮自行車漫旅」活動，

並由藝人安妮擔任活動代言人，透過在地美食地圖、部落文化巡禮、經典景點指南，邀請民眾一起輕踩自行車，深度暢遊花東縱谷魅力小鎮。

縱管處處長郭振陵說，花東縱谷景色豐富多元，活動精心規劃 4 條特色路線，5月29日推出3條路線，包含「25K 稻米之鄉老派約會」可走訪全臺第一處環鎮自行車道—關山自行車道；「16.7K 池上小鎮農村巡禮」可徜徉在池上鄉稻浪之中；「17.6K

海端部落秘境探險」可深入探究布農族文化。

9月11日的「46.9K板塊奇遇夏日手作」也別具特色，由瑞穗騎至玉里，沿途參觀藝術家優席夫、陳明智攜手創作的馬太林教會馬賽克藝術拼貼牆，並至世界唯一橫跨兩個板塊的自行車道—玉富自行車道參觀板塊交界。

雖然5月29日活動是選擇路線分別報名，但參加者不限於自己報名的路線集點，可以自由依個人喜好選擇當日活動任一路線景點集點，兩場自行車活動可依所集點數兌換限量贈品及領取獨家完賽禮。

本次活動報名費每人600元，參加者可獲得好禮，也可加購特別行程，所有加價購行程都有名額限制。

俄羅斯藝人安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供
俄羅斯藝人安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供
俄羅斯名模安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供
俄羅斯名模安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供
俄羅斯名模安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供 (2)
俄羅斯名模安妮擔任花東小鎮自行車漫旅代言人。圖／名衍行銷提供 (2)

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