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網球／「瑞士特快車」停賽13個月後復駛 費德勒今戰英國好手

聯合新聞網 / 綜合報導
「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)將在卡達公開賽16強中，迎戰英國好手伊凡斯（Daniel Evans）。 美聯社
「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)將在卡達公開賽16強中，迎戰英國好手伊凡斯（Daniel Evans）。 美聯社

現年39歲的網球男單傳奇「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)今(10)日將在卡達公開賽16強中，迎戰英國好手伊凡斯（Daniel Evans），也是這位瑞士名將睽違13個月後，首度出席正式比賽。

費德勒自去年澳網4強賽中敗給約克維奇（Novak Djokovic）後，隨即接受右膝手術，無奈復原狀況不佳，費德勒只能再次動刀，同時也宣告放棄去年整個賽季。

如今費德勒早早在2月時便宣布將在卡達公開賽中復出，這位擁20座大滿貫金盃的傳奇曾在此地獲得3座單打冠軍，戰績為26勝3負。

而對手伊凡斯則是在先前32強賽中，挽救了多達16個破發點，以6比4、1比6、6比2擊敗法國選手夏迪（Jeremy Chardy），而此前伊凡斯曾三度交手費德勒，皆由後者取得勝利。

而另一瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）則是歷經2小時40分後，以7比6(3)、6比7(6)、7比5爆冷負於從資格賽晉級的南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。

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