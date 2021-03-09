網球／目標法網奪冠 汀恩不怕紅土之王納達爾

去年終於在美網迎接生涯第一座大滿貫金盃，奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）直言，接續生涯目標就是贏下法網金盃，就算眼前有「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）豎立障礙，他也不畏懼。

納達爾生涯握有男網最多的20座大滿貫，其中13座是在法網打下，包括去年新冠肺炎疫情下延期舉行的賽事，其中還有2勝就是擊敗汀恩。

「對我來說，亞軍是我過去大滿貫最佳成績，所以當我贏得第一座大滿貫後，現在法網就是我最大的目標，是我真的想達成的方向。」汀恩最近受訪時提到，自己很習慣設立一些短程目標，「但贏下法網是件大事，這絕對是生涯目標，這也是我今年最大目標。」

這位奧地利名將承認，納達爾仍是紅土大滿貫的最大挑戰，「去年他已經34歲了，仍打出可能是有史以來最佳表現，所以他絕對是必須擊敗的對象。」27歲的汀恩補充說，要在中央球場擊敗納達爾肯定是網球運動上最艱難的任務之一，但自己也樂於接受挑戰。

去年法網因疫情延期到9月底才登場，今年若如期舉行，將在5月17日到6月6日進行。