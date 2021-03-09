全中運資格賽雲林開打 5千名選手拼晉級決賽

全國中等學校運動會4月17日至22日在雲林舉行，桌球、羽球、網球及木球資格賽今天起在雲林開打，共有1579隊、逾5千名選手參賽。雲林睽違34年再度舉辦大型運動賽事，縣長張麗善為選手加油，她說，迎接全中運，地毯及桌球台等都以奧運規格建置，希望讓選手感受賓至如歸，也盼大家到雲林觀賽、遊玩。

桌球、羽球、網球及木球4項球類資格賽分別在縣立體育館、雲林科大羽球場、莿桐國中網球場及義峰高中木球場舉行，張麗善說，比賽場地都以最高規格設置，媲美奧運等級，希望讓選手感受雲林縣對全中運的重視。

張麗善、縣議員黃凱、雲林縣體育會理事長郭志恆、教育處長邱孝文及新聞處長廖淑玲等人今天至縣立體育館為選手加油；張麗善說，資格賽為全中運拉開序幕，倒數38天的賽事也備受關注。

張麗善指出，資格賽期程4至7天，各球類選手包括桌球1728人、羽球1836人、網球777人分為12組競賽，木球916人分20組競賽，爭奪桌球416、羽球320、網球224、木球512席次進入決賽，競爭激烈、精彩可期。

4月17日到22日全中運決賽，賽場開放觀賽，張麗善表示，開閉幕典禮及選手之夜，看台觀眾區全程戴口罩，禁帶食物入場，僅開放飲水，飲水後須立即戴回口罩。

縣府教育處指出，疫情趨緩，資格賽期間未強制選手比賽過程戴口罩，但下場後須立即戴上。全中運期間將視中央流行疫情指揮中心決策，滾動式調整防疫措施，目前維持觀眾入館前皆須實名制登記、量體溫及酒精手部消毒，並全程戴口罩，單一出入口進出。