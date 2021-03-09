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足球／又進了！巴西球星羅納度結紮10年 嫩女友傳懷孕

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足球／又進了！巴西球星羅納度結紮10年 嫩女友傳懷孕

聯合新聞網 / 綜合報導
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 路透
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 路透

英國太陽報」報導，退休的著名巴西足球明星現年44歲的羅納度(Ronaldo)，其30歲女友洛克絲(Celina Locks)在IG上宣布懷孕了，眾人好奇，羅納度2010就宣布結紮，怎麼女友還會懷孕？原來羅納度當時就保存有「冷凍精子」。

洛克絲在IG向她近25萬粉絲報告這個好消息，她寫道，「無法形容這一刻，我的生活進入一個新的階段。隨之而來的是巨大的責任。30年來，總是想知道是否會有一天到來。現在，我內心充滿無限喜悅！」

這將是羅納度第五個孩子，三名孩子分別與兩名前妻所生，至於第四個孩子是與一名女服務員所生，而這名孩子是在2010年才經由DNA親子鑑定確認，在確認親子關係過後，羅納度就宣布結紮，以避免自己再風流留種，但沒想到他還是保存「冷凍精子」，據他後來向英國媒體透露，他所保留的冷凍精子，還是可生一支足球隊。

羅納度與洛克絲是在5年前公開交往，至於這次是如何利用冷凍精子讓女友懷孕，細節並未公布，然而各界仍是給羅納度與女友祝福。

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