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桌球／單打寫完美勝率 林昀儒、鄭怡靜、陳思羽闖16強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台灣桌球好手林昀儒。 新華社
台灣桌球好手林昀儒。 新華社

中華桌球隊上周在WTT挑戰賽卡達站打下4面獎牌，本周層級更高的WTT挑戰挑戰賽卡達站也傳出捷報，包括陳思羽、「一姊」鄭怡靜和「一哥」林昀儒都在單打突圍，搶下16強門票。

WTT連續兩周在卡達舉辦賽事，上周挑戰賽總獎金20萬美金，中華桌球隊成績斐然，混雙鄭怡靜／林昀儒摘金，女雙陳思羽／正先知和男單林昀儒都打下銀牌，陳建安／莊智淵也打進男雙4強。

本周球星挑戰賽總獎金40萬美金，單打各64籤，老將莊智淵昨天首輪雖落馬，直接進入32強的另3名台將都開出紅盤。

率先登場的陳思羽，帶傷上陣下面對埃及對手梅謝里夫（Dina Meshref），首局雖戰到「丟士」且一路纏戰到17：19讓出，但第2局起就掌握戰局，以11：4、11：9、11：9連趕3局，逆轉站上16強，下一戰將碰世界排名12的新加坡名將馮天薇。

世界排名第8的鄭怡靜，面對排名51的捷克「一姊」瑪提洛娃（Hana Matelova），克服前兩局落後頹勢，以11：9、11：5、14：12出線，明天要交手世界排名29的日本好手早田希娜。

男單世界排名第7的林昀儒，今天碰世界排名80的葡萄牙對手蒙泰羅（Joao Monteiro）雖以9：11讓出首局，但第2局開始依序只讓對手拿下7分、6分和3分，後來居上晉級16強。

林昀儒 陳思羽 鄭怡靜

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