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田徑／忘記所有才能發揮所有 陳昭郡放眼全運三連霸

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
陳昭郡將力拚連續全運會三連霸。記者劉肇育／攝影
陳昭郡將力拚連續全運會三連霸。記者劉肇育／攝影

過去兩屆全運會都以破全國紀錄拿下女子3000公尺障礙賽金牌的陳昭郡，今年將以新北市地主身份參加110年全運會挑戰三連霸，在今天的青年盃公開女子組3000公尺障礙賽決賽跑出11分10秒84輕鬆摘金後，她也表示過去一段時間開始嘗試一個人訓練，希望透過與自己的頻繁對話，讓心靈變得更加平靜。

生涯5度打破全國紀錄的陳昭郡，在2017年宜蘭全運會、2019年的桃園全運會都以破全國紀錄成績拿下金牌，而今年的新北市全運會她也被看好問鼎三連霸，甚至是再一次刷新自己所保持的全國紀錄（10分33分02）。

在今天的青年盃跑出11分10秒84輕鬆摘金後，陳昭郡坦言對於成績並不算滿意，「今天剛起跑的時候，沒有人跟著我，我還以為是我（配速）太快，後來看到錶以後才發現是太慢，所以心情上有點不夠平靜。而且昨天就發現自己的狀態有點太興奮，似乎壓不下來。」

陳昭郡坦言，比3000公尺障礙賽就像是打太極一樣，必須要「忘記所有才能發揮所有」，所以在從國體大畢業後她也試著一個人進行訓練，希望透過不斷與自己對話，來尋求心靈的平靜與成長，「一個人訓練時，雖然可以自己安排課表，但心裡總是會有很多天使與小惡魔在不斷拉扯，因此，要如何戰勝自己也變成是一大課題。」

對於今年將以地主身份參加新北市全運會，陳昭郡也坦言會把破全國紀錄當作是壓力，「我還是想突破10分30秒，不想輸給20歲的自己，因為那時候我覺得自己的生活態度不好，是靠著心裡的一口氣爆發才破紀錄，如果現在還不能突破，就代表我的心理是沒有成長的。」

全運會 天使

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