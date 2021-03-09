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中國電競選手7成有職業病 部分勞損超越白領

中央社 / 台北9日電
中國電競選手7成有職業病，部分勞損超越白領。 新華社
中國電競選手7成有職業病，部分勞損超越白領。 新華社

中國電競產業正處在高速發展階段，電競選手的健康狀況卻常被忽略。據統計，75%的電競選手身患不同程度的職業病，有些勞損程度甚至超越一般白領。

北京青年報報導，雖然電競被歸類為競技賽事，但在平均退役年齡只有24歲的職業電競，傷病似乎是選手不會注意的事，也少有電競團隊配備隊醫。

EDG俱樂部的專職隊醫Kaden就表示，「我以前就會覺得電競行業就是打打遊戲而已，真正來到了電競行業才知道其實沒有我想得那麼簡單」。

根據統計，中國75%的電競選手普遍存有不同程度的職業病。Kaden表示，年輕的選手們並不怎麼在意身體方面出現了什麼問題，更多是透過隊醫診斷才發現。

電競選手的身體勞損程度為常人的數倍，同時，電競選手的傷病多為長期累積，待就醫時往往已經嚴重耗損，且治療曠日廢時。

「職業電競選手常見的健康問題」一文指出，電競選手會因手指和手高強度的重複運動導致腱鞘炎、手腕腫脹、疼痛；因姿勢不佳、久坐少動造成頸肩腰腿的勞損，甚至造成肺塌陷。而比起手腕等方面的問題，更嚴重的還是腰椎與頸椎方面的問題，其中腰椎的問題占了健康問題的20%。

除此之外，電競選手的心理健康也是相當容易被忽略的事。報導說，電競選手多為16至22歲的年輕人，容易受到來自家庭、競爭或網上言論的影響，造成嚴重的心理問題，而這些，也是選手健康管理相當重要的一部分。

但由於資金等現實問題，電競俱樂部的隊醫普及率非常低。TSG電競俱樂部經理呂江濤說，選手的健康管理對於俱樂部來說C/P值不高，「有隊醫是錦上添花的事情，有的話當然更好，沒有也正常，我們更願意把錢花在刀刃上」。

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