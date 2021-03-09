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田徑／傷後心態調回18歲 陳奎儒：每一場都在進步

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
「台灣欄神」陳奎儒8日在新北市全國青年盃田徑公開賽110公尺跨欄預賽，繳出14秒14，晉級決賽，他說，目前以健康完賽、以賽代訓為主。中央社
「台灣欄神」陳奎儒8日在新北市全國青年盃田徑公開賽110公尺跨欄預賽，繳出14秒14，晉級決賽，他說，目前以健康完賽、以賽代訓為主。中央社

過去兩年多次向東京奧運參賽標準發起挑戰都以些微差距未能達標，讓男子400公尺跨欄好手陳奎儒一度鬱鬱寡歡，不過在去年遭遇右小腿筋膜撕裂的傷勢，並在年初港都盃重返田徑場後，陳奎儒直言現在就像是回到他18歲時一樣，不再把成績擺在第一位，而是享受每一次訓練與出賽。

距離東京奧運達標僅有0.02秒差距陳奎儒，在去年全大運因傷退賽後休養了將近兩個月，甚至一度要拄著拐杖才能移動，而上個月他才在高雄港都盃進行復出後首戰，並跑出14秒32的成績摘金，雖然此紀錄一舉打破大會紀錄，但距離個人生涯最佳成績卻有近1秒的差距。

今天青年盃決賽，陳奎儒再以14秒03摘金，儘管成績依舊不算出色，但他也坦言傷後能夠每一場比賽都進步，已經讓他感到相當開心，「原本是想說要跑到13秒開頭，這樣會比較有信心，不過今天狀況有比昨天差一點，受傷的地方有點酸。」

陳奎儒透露，前一次以跑進13秒為參賽目標已經是他18歲時，而如今他也找回當時的心態一切從頭開始，「今年比賽就不會那麼緊繃了，反而是很開心和享受每一次完成課表的感覺。」

陳奎儒指出，目前的訓練強度僅有過去的百分之50，目前也只是他穿釘鞋訓練的第三周，「現在對跑欄架的感覺還很陌生，在強度還無法拉高的情況下，目前也只著重在起跑上，先把起跑的感覺找回來。」

陳奎儒 田徑

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