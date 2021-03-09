田徑／同場地破曹純玉全國紀錄 謝千鶴1萬公尺創新猷

女子長跑好手謝千鶴今天在110年新北市全國青年盃田徑公開賽公開女子組1萬公尺決賽跑出33分39秒89的佳績，改寫了曹純玉去年12月在同場地所創下的全國紀錄，也將個人最佳成績從原先的34分50秒17（2017年全運會）一口氣推進了超過1分鐘。

身為我國女子半馬全國紀錄保持人的謝千鶴，去年在台北馬奪下女子半馬金牌後，原訂年初將參加高雄馬挑戰自己所保持的全國紀錄，不過受到疫情影響高雄馬延期辦理後，也打亂她原先的參賽計畫與目標。

不過在2月初的春季盃公開女子組1萬公尺以35分11秒88奪下第一名後，今天在板橋體育場舉行的青年盃，謝千鶴表現更進一步，以33分39秒89奪下冠軍，更改寫了去年12月曹純玉在同場地以33分54秒81所創下的全國紀錄。

謝千鶴坦言，過去一段時間的訓練狀況都還蠻不錯的，也一直以打破個人最佳成績與全國紀錄為目標來做訓練，只可惜上次春季盃並未能發揮實力，「春季盃前其實就已經有大概34分半的實力，不過很可惜沒有發揮出來，回去以後也繼續苦練。」

不過在訓練團隊與教練的協助下，今天謝千鶴也如願改寫全國紀錄，她坦言由於公開女子組是與高女組一同比賽，在追人時要繞道確實比較辛苦，一度還擔心無法破紀錄，「今天早上還有點擔心，不過一切還是照著配速走，在剩下兩、三圈時就知道有機會了。對於今天的成績感到很滿意，也很感謝訓練團隊和教練，因為我每次訓練都跑很好，比賽卻都沒有發揮出來，今天算是給他們一個回饋。」

在青年盃1萬公尺打破全國紀錄後，謝千鶴後天還將參加5000公尺賽事，她表示，受到疫情影響，今年度接下來確定的參賽計畫僅剩下10月在新北市舉行的全國運動會，「因為疫情考量，目前還沒有出國比賽的計畫，畢竟出國回來後要面臨的14加7天的居家檢疫和自主健康管理，對於長跑選手來說可能要從頭練起。」