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網球／力挺梅根 小威廉絲IG發文：我為妳感到驕傲

聯合新聞網 / 綜合報導
梅根(左)與哈利。 法新社
梅根(左)與哈利。 法新社

網球明星小威廉絲（Serena Williams）看到梅根（Meghan Markle）在接受歐普拉（Oprah Winfrey）的採訪後，她表示為梅根感到驕傲。

小威廉絲在美國時間周日晚上全程觀看電視轉播，隨後她在ig發文稱為「我的無私朋友」。

小威說，「我知道這絕非易事。但妳很堅強，妳和哈利都一樣。」並表示，梅根的話說明了她所經歷過的痛苦和殘酷。

小威寫道：「我知道性別歧視和種族主義者，如何利用媒體侮辱有色人種與女性，讓我們分裂並妖魔化。」

小威也說，我希望自己的女兒、梅根的女兒和所有人的女兒，能夠生活在一個自由且尊重的社會中。」

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