網球／沒想過膝蓋要二度動刀 費德勒曾懷疑人生

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）本周將在多哈公開賽復出，去年右膝再動手術的他坦言，不敢相信膝蓋竟然要二度動刀，「我很沮喪，那肯定是會產生質疑的時刻。」

39歲的費德勒從去年澳網後就再沒比賽紀錄，他去年2月右膝先經過一次手術，原本打算同年就能復出，不料和4個孩子一起騎車和走路時他的膝蓋仍會腫脹，6月再度動刀，今年連澳網都沒參加。

生涯握有20座大滿貫的瑞士傳奇表示，這幾個月會持續觀察復出後的身體狀況，「我知道對於快40歲的人來說，經過一年休息再復出十分罕見，我也很驚訝花了那麼長時間，但我很早就和團隊決定要花多久一點時間，別躁進，再回到巡迴賽。」

「重點是我要毫無傷痛，可以好好享受巡迴賽，所以我們會看看狀況如何。」費德勒提到，連自己都很好奇，不知休息多時的身體會有何種表現。

溫布頓將是費德勒復出後的重點目標，他是賽會5屆冠軍，2019年還有機會奪下第6冠，但在錯失2個冠軍點下遭塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉帶走勝利。

去年溫布頓因新冠肺炎疫情取消，今年計畫在6月28日到7月11日舉行，費德勒表示自己還需要為草地大滿貫再準備，希望能以百分百狀態迎接大賽，選擇放棄月底的邁阿密名人賽衛冕正是讓自己有更多時間調整。