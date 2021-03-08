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PGA／就是不按常理打球 「科學家」竟算計成功逆襲奪冠

聯合新聞網 / 綜合報導
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。 法新社
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。 法新社

有物理學學士頭銜，被稱為是高球界「科學家」去年美國高球公開賽冠軍現年27歲的德尚博(Bryson DeChambeau)，於台北時間8日，以一桿之差擊敗英國老將衛斯伍德(Lee Westwood)，奪下PGA(美巡賽)阿諾帕瑪高球邀請賽冠軍，而能成功逆轉的最大關鍵，就在他連續兩輪在標準桿5桿第六洞，計算出離洞口最近距離的路線，兩天分別打出370碼及377碼破單季紀錄開球距離，成功穿越湖水並最後抓鳥，令所有人大吃一驚的表現。

每年都在名將阿諾帕帕設計的灣丘球場進行的阿諾帕邀請賽，伍茲是8度奪冠的常客了，當然伍茲因車禍已無法參賽，不過，賽後德尚博說了，他早上接到伍茲傳給他的訊息，「哇，在他這麼艱困的時候，還會想到我，這真的讓我吃驚。」

不論是否受到伍茲啟發，德尚博確實做出驚人之舉，在灣丘球場第六洞(如圖示)長度531碼，原本一般選手都要沿著湖邊的路線來前進，但這樣很難會有抓鳥機會，因此落後的德尚博為求翻轉情勢，在第三輪開始，第六洞採取最近攻果嶺的路線，這必須冒球落水被罰桿的危險，但他兩輪都成功了。不愧他高球「科學家」之名。

阿諾帕瑪邀請賽第六洞圖示，多數選手按常理開球是打至下方球道較為安全，德尚博在第三輪及第四輪採取直接橫跨湖水的路線。 擷圖自PGA 官網
阿諾帕瑪邀請賽第六洞圖示，多數選手按常理開球是打至下方球道較為安全，德尚博在第三輪及第四輪採取直接橫跨湖水的路線。 擷圖自PGA 官網

德尚博第四輪第六洞開球打出377碼的距離

德尚博第三輪第六洞打出370碼距離

高球科學家德尚博：

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