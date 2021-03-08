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F1／哈斯車隊新車塗裝酷似俄國國旗 網友譏：俄皮美骨

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
來自美國的哈斯車隊一改以往的白、灰、紅配色，反倒以白、藍、紅作為主色調，卻引起外界不滿，質疑此舉是否在討好陣中俄國車手馬澤平（Nikita Mazepin）的億萬富翁老爸（Dmitry Mazepin）。 取自哈斯車隊推特
來自美國的哈斯車隊一改以往的白、灰、紅配色，反倒以白、藍、紅作為主色調，卻引起外界不滿，質疑此舉是否在討好陣中俄國車手馬澤平（Nikita Mazepin）的億萬富翁老爸（Dmitry Mazepin）。 取自哈斯車隊推特

F1各家車隊近期紛紛釋出2021賽季賽車的新塗裝，其中不乏Alpine、Aston Martin等新車隊塗裝都以搶眼塗裝吸引粉絲的注目，而來自美國的哈斯車隊一改以往的白、灰、紅配色，反倒以白、藍、紅作為主色調，卻引起外界不滿，質疑此舉是否在討好陣中俄國車手馬澤平（Nikita Mazepin）的億萬富翁老爸（Dmitry Mazepin）。

在哈斯日前宣布車隊簽下兩名F2車手——德國「車神」舒馬克（Michael Schumacher）的兒子（Mick Schumacher）與馬澤平後，他們將在月底的巴林大獎賽中初試啼聲。

馬澤平的億萬富翁老爸Dmitry正是哈斯今年主要贊助商Uralkali的大股東，在哈斯近年戰績一路下滑的現在，Uralkali的贊助對他們來說就像一場及時雨，然而正是因為此，哈斯車隊的新塗裝不禁令人懷疑是否是在討好背後金主。

因2014俄國的禁藥醜聞，世界反運動禁藥機構（WADA，World Anti-Doping Agency）在2019年12月起禁止運動員以俄羅斯人、國旗、象徵等名義參賽，而這項協議也延燒到FIA，也意味著馬澤平在新賽季將不會以上述名義參賽，然而今年的車隊塗裝似乎踩到了灰色地帶。

哈斯車隊領頭史坦納（Gunther Steiner）對媒體表示，車隊的新塗裝並沒有刻意繞過WADA禁令，「這個塗裝在去年發佈禁令之前就決定好了，我們不能用俄羅斯國旗，但可以用配色、我們是來自美國的車隊。」

然而史坦納的回答似乎無法挽回粉絲的看法，有不少外國網友留言：「美國的車隊、俄國的國旗」、「俄皮美骨」、「難道馬澤平買下了整支車隊嗎？」、「太俄了」等。

國旗 俄羅斯 車手 富翁

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