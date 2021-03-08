聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／超越費德勒！約克維奇球王周數創紀錄
上月在澳網打下史上最多的9座金盃，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天再創新猷，他的球王「在位」周數達311周，正式超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），成為ATP設下排名系統來的最長紀錄。
ATP採用排名積分已48年，費德勒2012年7月先打破美國退役名將山普拉斯（Pete Sampra）保持的286周紀錄，9年後換小約改寫紀錄。
小約目前擁有36座千分等級的名人賽金盃，同樣是網壇紀錄。他首度登上世界第一是2011年7月4日，雖也曾4度退下「球王」身分，但從2020年2月3日再度登頂後，總計5個「任期」的球王周數還在持續累積，上周就已追平費德勒的310周紀錄，今天再創「小約障礙」。
「我真的很興奮，能走在成為這項運動的傳奇和巨人之路上。」小約表示，能和兒時的偶像齊名，是很美妙的肯定，「這證明當你用愛和熱情去做事情，一切都有可能。」
33歲的約克維奇去年第6度獲得「年終球王」，和山普拉斯並列網壇最多。
ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）也恭賀小約非凡的成就，他說：「到達世界第一是很球員的夢想，非常少人能達到，而在這位置比任何人都久，小約重新定義了這項運動的長久卓越意思。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言