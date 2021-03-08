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網球／超越費德勒！約克維奇球王周數創紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

上月在澳網打下史上最多的9座金盃，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天再創新猷，他的球王「在位」周數達311周，正式超越「瑞士特快車」費德勒Roger Federer），成為ATP設下排名系統來的最長紀錄。

ATP採用排名積分已48年，費德勒2012年7月先打破美國退役名將山普拉斯（Pete Sampra）保持的286周紀錄，9年後換小約改寫紀錄。

小約目前擁有36座千分等級的名人賽金盃，同樣是網壇紀錄。他首度登上世界第一是2011年7月4日，雖也曾4度退下「球王」身分，但從2020年2月3日再度登頂後，總計5個「任期」的球王周數還在持續累積，上周就已追平費德勒的310周紀錄，今天再創「小約障礙」。

「我真的很興奮，能走在成為這項運動的傳奇和巨人之路上。」小約表示，能和兒時的偶像齊名，是很美妙的肯定，「這證明當你用愛和熱情去做事情，一切都有可能。」

33歲的約克維奇去年第6度獲得「年終球王」，和山普拉斯並列網壇最多。

ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）也恭賀小約非凡的成就，他說：「到達世界第一是很球員的夢想，非常少人能達到，而在這位置比任何人都久，小約重新定義了這項運動的長久卓越意思。」

費德勒 約克維奇 Roger Federer

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